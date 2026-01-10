《午夜之花》北川景子x森田望智組成「亡命搭檔」在罪惡中相依為命

內田英志繼《午夜天鵝》又一自編自導力作

北川景子攜手森田望智，挑戰自我的突破性演出

《午夜之花》(Night Flower)故事講述，單親媽媽夏希（北川景子 飾）為了躲避債主，帶著兩個孩子逃到東京，雖然日夜兼職拚命工作，仍難以維持生計。某天夜裡，她偶然撞見有人在買賣毒品，為了孩子的夢想，她決定放手一搏。夏希遇見了內心孤獨的格鬥選手多摩惠（森田望智 飾），她自願成為夏希的保鑣，兩人組成搭檔，進行更危險的交易。然而，一位女學生意外身亡，卻讓她們的命運有了意想不到的轉變…。

與《午夜天鵝》時隔五年，《午夜之花》作為「午夜系列」的第二部曲，這是內田英治導演回歸初心、又一自編自導的原創故事。北川景子不計形象素顏演出單親媽媽，拳擊手則由真人版《城市獵人》中的森田望智飾演，兩位女演員挑戰自我極限的突破性演出，這將會是她們的生涯代表之作。《午夜之花》在獎季一開始即傳出捷報，入圍報知電影獎5項大獎提名，最終榮獲最佳女主角、最佳女配角兩項大獎，成績斐然。值得一提的是偶像團體「Snow Man」成員佐久間大介以及音樂人「SUPER BEAVER」主唱澀谷龍太飾演的邊緣人，令人印象深刻。2月6日上映。

《午夜之花》。圖/天馬行空提供

內田英治繼《午夜天鵝》後，又一重擊人心的人性之作

北川景子、森田望智突破形象，動人演繹女性互助情誼

本片為導演內田英治繼五年前以《午夜天鵝》榮獲日本奧斯卡最佳影片後，再次自編自導的原創人性之作。他表示自己當年在寫《午夜天鵝》的劇本時，就在思考，之後要寫一個在夾縫中求生存的「母親」的故事。他表示：「自《午夜天鵝》之後的五年間，我嘗試了喜劇、恐怖、愛情等各種類型，而這次我覺得自己又回到『深掘人性』這個原點。《午夜之花》這部作品將深入描繪兩位被生活逼到極限，不得不豁出去的兩名女性之間的革命情感。」其中，為了替孩子完成夢想，不惜非法販售毒品的單親媽媽夏希，找來過往總給人亮眼形象的北川景子飾演，北川景子在片中幾乎素顏演出，蒼白的肌膚和染成藍色的頭髮更添幾分遊走在邊緣的神秘感。

至於與她搭檔，負責在交易時保護她的地下格鬥選手多摩惠，則由以《全裸監督》一戰成名的森田望智演出。向來給人性感美豔印象的森田望智，在開拍前進行了六個月格鬥及重量訓練，並且增重了七公斤，從體態、外表到心態，一步步讓自己徹底和角色合而為一，敬業十足。兩人突破性的演出也分別獲得報知電影獎最佳女主角、最佳女配角肯定。此外，本片也找來偶像團體Snow Man成員佐久間大介，以及搖滾天團SUPER BEAVER主唱澀谷龍太加入演出，為整部電影增添更多話題與魅力。

為了生存而戰鬥！母愛的極限在哪裡？

同為人母，北川景子細膩揣摩角色心境

北川景子坦言，自己和內田英治導演因拍攝日劇《落日》結緣，當時內田導演便向她表示「下次我親自擔任編劇的作品，希望能再次邀請你演出！」因而促成了此次的合作。近年為人母的北川景子分享自己讀劇本時，對於夏希為了實現孩子的夢想，不惜一切豁出去的作法，相當有感觸，「片中夏希的選擇有點極端，但我認為每個父母在教養孩子的過程中都會犯錯，但是夏希始終非常努力嘗試、摸索該如何盡全力養育孩子，這點讓我很感動。」

她形容夏希雖然犯罪，但並不是一個壞人，而是一位充滿關西式幽默感的母親，為了養育孩子努力賺錢，因此在表演時極力避免將她演得古怪，而是盡可能呈現出她和孩子之間純粹自然的那面。本片也是北川景子和森田望智首次合作，兩人也應內田導演的要求，到了開拍當日才第一次見面。

第一天，劇組幾乎按時間順序拍攝了第一場兩人初次有交集的戲，兩人之間自然流露的默契，讓導演內田英治表示印象深刻！對於此次演出，森田望智坦言，外在的調整讓她下了不少功夫，但實際上更困難的是對角色的同理，「起初，我完全無法想像自己站在擂台上，也不明白多摩惠究竟為何而堅持。但是漸漸地當我拚盡全力戰鬥時，我發現自己有種活在當下的快感，這時我才真正理解了多摩惠的感受，她戰鬥是為了活下去。」2月6日上映。

