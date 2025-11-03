金馬62電影論壇：10位入圍導演齊聚分享獨門創作秘辛

由金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局共同主辦、和碩聯合科技贊助的「金馬62電影論壇」，將於11月20日舉辦「導演論壇」與「新導演論壇」，首度匯集本屆金馬獎最佳導演和新導演10位入圍者齊聚對談，暢談他們在不同時空背景下，各自在電影創作路途的甘美與艱辛。

「導演論壇」匯聚以《大濛》入圍金馬獎最佳劇情片等11項提名的導演陳玉勳，備受影壇矚目的《南方時光》導演曹仕翰，以《人生海海》揭開馬來西亞社會複雜現狀的導演廖克發，以及掀起馬泰國境邊界的百年歷史和政權的《地母》導演張吉安，還有以《眾生相》酷兒故事入選柏林影展驚豔國際的香港導演李駿碩。五位入圍本屆金馬獎最佳導演的電影人，將在論壇上分享創作的靈感與歷程，從各自獨特的電影語言與文化視角出發，激盪出華語電影的多元面貌和蓬勃的創作能量。

金馬62電影論壇，11月3日開放報名。圖/台北金馬影展提供

「新導演論壇」則集齊以首部劇情長片《深度安靜》即入圍金馬獎7項大獎的沈可尚，透過《幸福之路》探見紐約底層華人移民寫實境遇的韓裔加拿大導演Lloyd Lee CHOI，以《左撇子女孩》獲金馬獎9項提名並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的台裔旅美導演鄒時擎，以《我家的事》勾勒平凡台灣鄉間家庭鮮活畫像的導演潘客印，還有創作《核》質問教育體制與成長框架的旅美新加坡導演陳思攸。五位入圍本屆金馬獎最佳新導演的新銳，將娓娓道來他們熾熱的電影信念和狂放奇想，為華語影壇注入嶄新視野與無限可能。

金馬62電影論壇，11月3日開放報名。圖/台北金馬影展提供

兩場論壇將在11月20日於臺北文創大樓14樓文創會所接連展開，11月3日13點起於金馬官網活動頁面開放報名。無法到場者，亦可鎖定金馬YouTube與LINE TODAY頻道，活動後將播出完整影像。

而今年金馬執委會再度攜手春水堂榮耀所有入圍者，贈送所有入圍者以「珍奶特映會」為設計概念的「最好的時光錀匙圈」及招牌珍珠奶茶。此外，10月底開始，春水堂全台門市紙杯、杯墊與餐墊紙也換上今年金馬「最好的時光」主視覺設計，並在11月1日開賣限量鑰匙圈，邀請大家一同感受金馬盛會，體驗最好的用餐時光。👉【金馬62電影論壇︱活動報名資訊頁面】