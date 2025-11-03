《原罪犯 4K數位修復版》限量特典公開 朴贊郁暴力美學巔峰之作

《原罪犯》27歲劉智泰和41歲崔岷植當同學讓朴贊郁傷透腦筋？

朴贊郁導演經典巨作《原罪犯 4K數位修復版》（Oldboy），10月31日(週五)在臺上映。《原罪犯 4K數位修復版》該片改編自嶺岸信明、土屋ガ口ン所著日本漫畫《鐵漢強龍》(其他譯名:Old Boy、老男孩、オールドボ―イ)，作為朴贊郁「復仇三部曲」中的第二部，導演借鑒了漫畫裡的故事結構和催眠情節，更進行了大膽而極致的改編。

《原罪犯》故事敘述吳大秀（崔岷植 飾）某天突然被人綁架，醒來時他發現自己身處密室中。15年後他突然被釋放，他將自己的經歷告訴女子美度（姜惠貞 飾），美度決心和大秀一同追查真相。後來大秀接到一名男子（劉智泰 飾）的電話，他告訴大秀要在5天內查出自己被囚禁的原因，否則他就會殺死美度……

劉智泰在27歲時和當時41歲的崔岷植在《原罪犯》中飾演同學，崔岷植開玩笑地說自己所飾演的「吳大秀」可能吃錯藥才會看起來比較老，劉智泰則表示：「我當時覺得壓力有點大，為了戰勝那股壓力，我自己做了很多努力，那段時間有時還滿痛苦的。但過了20年，在某個瞬間我領悟到了，我所塑造的那個角色展現了很美的演技，是只有我才能展現的演技。

在看《原罪犯》時，有我裸著上身走路的畫面，皮膚看起來很有彈性，蘊含了只有在當時才能呈現的美感，在那之後，我自己好像就變得比較沒有拘束了。」朴贊郁導演對此則透露當時最擔心的一點，就是崔岷植和劉智泰實際的年齡差距，苦惱該怎麼做才能讓劉智泰看起來有年紀，因此每次看到劉智泰時都忍不住嘆氣，只能不斷地和造型團隊討論，費盡苦心。

限量特典必收！《原罪犯 4K數位修復版》20週年特別場收藏價值滿點

此外，為了迎接《原罪犯》在台上映20週年之際，4K數位修復版《原罪犯 4K數位修復版》將首度登上台灣大銀幕！11月1日（六）將在樂聲影城舉辦《原罪犯 4K數位修復版》特別場，除了能觀賞電影外，還有豐富特典，包含「全新4K修復版 特殊工藝海報1張」、「全新4K修復版復仇款 特殊工藝海報1張」、「特別場限定款 霧面厚磅海報2張」，是影迷不容錯過的20周年紀念時刻。

另外，凡購買《原罪犯 4K數位修復版》10/31（五）～11/6（四）電影票1張，即可兌換領取一張【全新4K修復版特殊工藝海報】，數量有限，送完為止。經典鉅獻《原罪犯 4K數位修復版》10月31日（五）在臺上映！

《原罪犯 4K數位修復版》首週影城購票禮。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯 4K數位修復版》影城購票禮，特別場。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯》經典一鏡到底動作場面害崔岷植2天瘦5公斤！朴贊郁：想折磨他！

對於《原罪犯》中經典的走廊打鬥戲，朴贊郁導演表示：「在走廊那場拿著錘子打鬥的動作戲，其實真的都靠演員才能完成，但我也不是什麼都沒做喔，我有畫很複雜的分鏡圖。不過在彩排時，我發現如果採用一鏡到底的拍攝，就能讓崔岷植演員更辛苦，我就問他是否有辦法一鏡到底，他的自尊心不允許他說不行。」

回想起這一場戲的拍攝過程，崔岷植說一開始的分鏡圖真的非常複雜，導演似乎也做了很多準備，但一到拍攝時間，大家都沒有動作，工作人員都聚在導演身邊不知道在討論什麼，崔岷植笑說：「我要去聽他們在討論什麼時，他們就一直要我去別的地方，我心想他們一定有什麼陰謀，我不祥的預感總是對的。後來導演就丟掉原本的分鏡圖，決定以一鏡到底的方式去拍攝這個場面，讓我很驚訝。所以我們就當場馬上和武術指導編排動作，花了半天的時間排練」。

崔岷植有詢問為何要改以這樣的方式呈現這場戲，朴贊郁導演說想展現出「吳大秀」和凶狠的傢伙們十分孤獨地打鬥的模樣，崔岷植也非常認同導演的想法，但他苦笑透露：「花了兩天拍了那場戲，我瘦了5公斤，當時我變得很輕盈呢！」經典鉅獻《原罪犯 4K數位修復版》10月31日(週五)在臺上映！

《原罪犯 4K數位修復版》劉智泰在本作中展現高難度瑜珈動作令觀眾驚嘆。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯 4K數位修復版》27歲劉智泰和41歲崔岷植當同學讓朴贊郁傷透腦筋。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯 4K數位修復版》劉智泰在本作中飾演囚禁崔岷植15年的神祕人物。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯 4K數位修復版》20週年特別場收藏價值滿點。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯 4K數位修復版》本作震撼結局令觀眾永生難忘。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯 4K數位修復版》姜惠貞在本作中飾演一名身世淒涼的神祕女子。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供

《原罪犯 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供

