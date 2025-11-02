《丟包阿公到我家》台灣阿公與菲籍移工的返鄉之旅 東京影展首映大獲好評

由客家公共傳播基金會出品，鏡文學及本地風光聯手製作的電影《丟包阿公到我家》（英文片名：April），於 10 月 31 日在東京國際影展榮耀首映，吸引來自世界各地的影迷及國際媒體熱烈關注。

導演唐福睿攜手男主角劉冠廷，以及菲律賓影后級女主角安潔兒艾奎諾（Angel Aquino）盛裝出席，台灣留學生更是提前搶票，特地準備小禮物致敬劉冠廷，氣氛溫馨感人。首映現場來自各國影人與日本觀眾全情投入，隨著劇情又哭又笑，映後座談現場反應熱烈，掌聲與笑聲交織，展現本片深獲國際觀眾共感的魅力。

導演唐福睿幽默分享，《八尺門的辯護人》以外籍移工在台灣的生活為主軸，《丟包阿公到我家》則像是為這群遠離家鄉的移工們寫下溫柔的續篇——讓觀眾跟著主角一起返回久違的故鄉，面對曾經缺席的親情與微妙的親子變化。這些故事就像家裡的舊照片，明明一直存在卻容易被忽略，只有在某個時刻才會被細細品味。

有日本觀眾細膩感受到片中外籍移工與照護者、家人間的情感流動，還特別提及海邊場景，直呼讓人聯想到奧斯卡名片《羅馬》。唐福睿聽了笑說：「能被拿來和《羅馬》比較真是太榮幸了！」但他也打趣補充，其實拍攝現場很多美景都是即興捕捉，像是在生命旅程中偶遇的驚喜，沒有刻意設計，卻意外成為電影最動人的底色。

有觀眾好奇詢問兩位主角，拍完這部電影後是否改變了對家庭的看法。劉冠廷溫馨回應，這次拍攝讓他更加正視自己與家人都會漸漸老去的事實，也開始思考：「如果我們的爸媽由別人照顧，那別人的爸媽又是誰來守護呢？」他認為，最重要的就是珍惜與家人相處的每一刻。劉冠廷梗細膩描述：「這次在日本與觀眾一同看這部電影，彷彿空氣中撒了七味粉，多了新的層次與驚喜。」

《丟包阿公到我家》東京影展首映，劉冠廷。圖/鏡文學、客新聞提供

電影裡提到日本女子摔角，還有一些趣味的日本文化描寫，總能引發現場觀眾哄堂大笑。導演唐福睿開玩笑說：「原來這就是我們被邀請參加東京影展的秘密原因！」

女主角安潔兒艾奎諾首次參加東京影展卻是以台灣電影而非菲律賓電影登台，她覺得有趣之餘，也感性表示：「菲律賓有許多孩子在父母海外工作下成長，缺乏陪伴與支持。希望未來更多孩子能免於這樣的狀況，也希望有機會再以菲律賓電影參展。」 更期待電影正式上映時可以來台灣跟觀眾見面。

金馬執委會執行長聞天祥在金馬入圍公布後，就直言安潔兒艾奎諾是今年金馬最佳女主角的最大遺珠，並盛讚本片「喜感、溫情兼備」。

《丟包阿公到我家》東京影展首映。圖/鏡文學、客新聞提供

《丟包阿公到我家》描述在台灣屏東客家村照顧阿公多年的菲籍移工 April（安潔兒艾奎諾 飾），想回家見病母最後一面，卻因為雇主三兄妹無暇照顧父親，她只好把阿公（張曉雄 飾）一起帶回菲律賓。

同時，阿公剛出獄的兒子阿偉（劉冠廷 飾）久違地回到客家村，發現爸爸不見了，又被不知情的鄉親當作神醫，只有高中同學(小薰 飾)看穿他，卻也擦出火花。兩個歸鄉的人，面對陌生又疏離的家鄉與親友，竟不約而同地發現，回到老家，其實才是這段漫長歸途的起點。本片將於 2026 年春季檔期正式上映。

《丟包阿公到我家》東京影展首映，菲賓影后級女主角安潔兒艾奎諾（Angel Aquino）。圖/鏡文學、客新聞提供

《丟包阿公到我家》東京影展首映，導演唐福睿。圖/鏡文學、客新聞提供