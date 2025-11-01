《浮世繪女兒》江戶時代也有酷女孩 長澤雅美穿和服大展風采

電影《浮世繪女兒》由曾拍攝電影《日日是好日》，以鏡頭細膩描繪茶道之美與女性心靈成長的導演大森立嗣執導，集結日本影帝影后級演員長澤雅美、永瀨正敏，共同演繹葛飾北齋、葛飾應為這對傳奇父女的人生故事。對於應為與父親北齋的關係，長澤雅美分享，「我認為他們之間並非單純的父女關係，他們同時也是合作夥伴，有時甚至也存在著競爭關係，不斷地相互切磋技藝，讓自己成長。這樣的關係讓我感到非常敬佩與感動」！

為了成功揣摩一代畫師葛飾應為，長澤雅美表示自己在角色塑造上，最重視的就是展現「藝術家氣息」，為此，她在片場只要一有空閒，就會拿出畫筆和紙，開始練習作畫。而長澤雅美的畫作，也獲得指導老師們的讚賞，對此，長澤雅美笑稱自己從小就喜歡畫畫，因此學習過程很順利，「應為的繪畫方式很獨特，一枝筆就能創造出不同的粗細、深淺、線條與陰影，我覺得非常有趣！」

本片也是長澤雅美繼電影《母子情劫》後再度和導演大森立嗣合作之作，她坦言此次演出的同時，也不時反思自己的人生，「應為活得大膽而自由，像個不在意世俗眼光的孩子。她的精神很現代，也很酷。隨著我愈了解她，愈被她的勇敢和執著打動。」長澤雅美也進一步分享了自己印象最深刻的一場戲，「有一幕是應為不小心把煙管的火星掉落，把父親北齋辛苦畫好的作品在最後一刻毀掉了。

江戶時代經常發生火災，辛苦完成的畫作很可能在一瞬間被燒得一乾二淨。即使如此，應為和北齋仍然不斷地創作，這樣的態度讓我深受感動。讓我深刻感受到生活的無常，以及對創作的執著，這兩者同時並存的張力。」《浮世繪女兒》將於11月28日在台上映。

北齋的女兒阿榮，嫁給了一位畫師，因為忍不住批評了丈夫的畫作，被休妻的她兩袖清風回到父親身邊。是父女，也是師徒的兩人，開始在堆滿未完成畫作的破爛長屋中共同生活。看著北齋早也畫、晚也畫，激起她重拾畫筆，不僅換骨脫胎更青出於藍，承繼大師風範不負葛飾名望。人稱「畫狂」的北齋甚至說過「說到美人圖，我還比不上阿榮呢！」阿榮獲得北齋正式賜予「葛飾應為」之名，作為一名女性浮世繪畫師，活躍於以男性為主導的江戶時代。

