《跟著貓走遇見愛》一隻小貓化解父女間的痛與愛

將在11月7日上映的韓國電影《跟著貓走遇見愛》集結實力派男星吳東旻與性格派女星柳亞貝，再加上可愛小童星申琇雅及一隻小貓咪共同演出，透過一段人與貓共處的溫柔故事，細膩描繪失去與重生的過程，片中貓咪與小孩之間的互動溫馨可愛，令人倍感溫暖，本片也因此被譽為最適合秋天觀賞的療癒系電影。

《跟著貓走遇見愛》由韓國實力派男星吳東旼與性格派女星柳亞貝攜手主演，男主角吳東旼演出過《機智的醫生生活》、《屍戰朝鮮2》、《弱美男英雄Class 1》、《低谷醫生》等作品，是備受認可的實力派演員，導演黃粹彬透露，她看了吳東旼演出的影片後覺得很好，見面後更確定他和片中的主角非常契合。她笑說：「那段時間為了改劇本，我把吳東旼遞來的履歷照直接貼在製片人的椅背，感覺就像是被角色盯著工作來激發靈感和動力。」

柳亞貝則透過《辣手警探》、《犬系戀人》、《浪漫的體質》、《雖然不是英雄》等作品展現鮮明演技，她的妹妹柳惠英也同樣活躍於演藝圈，最近因《瑞草洞》的演出受到觀注。柳亞貝在作品中多變的形象，讓導演笑稱看過她多部作品，卻沒意識到那就是柳亞貝，見面後立刻被她可愛的一面征服。

吳東旼坦言情緒共鳴的拿捏非常難，他在詮釋時，最擔心角色憂鬱過頭，會讓觀眾討厭，因此與導演溝通很久，期望讓觀眾在不知不覺中跟著角色走過創傷，直到回望時才發現自己也被帶往更明亮、更溫柔的情感狀態。

《跟著貓走遇見愛》。圖/華映娛樂提供

對於片中展現超狂的笑聲與能量，柳亞貝透露，與其說角色像她本人，不如說是導演把她某些特質不斷放大，她把自己的角色路恩比喻為《清秀佳人》或《長襪皮皮》這一類的人物，看來明朗、有點古靈精怪，但其實內心有陰影，她與導演討論後，把髮型設定成捲髮、增加雀斑，她笑說：「我本來希望臉上雀斑能再多畫一點的，但造型師沒同意。」導演黃粹彬透露片刪除片段中最可惜的就是兩位主角情感升溫的吻戲，因為幾乎所有人都投反對票，最後她只好順應團隊的意見刪掉，讓電影不流於俗套，穩住清新療癒基調。

關於另一關鍵角色便是吳東旼片中的小孩「在仁」的選角，導演表示，當時申琇雅一走進來給人感覺就很像在仁，有禮貌又懂事，試演哭戲時，她在靜默片刻後便眼淚直流，讓在場的大人們都驚訝不已，決定非她不可，她的中性氣質也很符合片中角色的要求。在拍完《跟著貓走遇見愛》後，她陸續接拍《背著善宰跑》、《照明商店》、《比天堂還美麗》等夯劇，戲約滿滿，成為搶手童星，讓導演不禁笑稱，「是我先看到她的」。

柳亞貝表示，拍攝時天氣很冷氣，現場沒有暖氣設備，換作是一般的孩子早就吵著要回家了，但申琇雅卻是安靜地待在一旁、不停反覆地練習媽媽教過的台詞，讓柳亞貝一度擔心現場的拍攝氛圍會對孩子造成壓力，因此在對戲時不停努力地去逗她開心，和她培養感情。

《跟著貓走遇見愛》故事描述童話作家永熙（吳東旻 飾）在妻子意外過世後，雖然帶著小孩在仁（申琇雅 飾），他卻一直過著行屍走肉的生活，也一直無法踏入妻子生前的畫室。因為一靠近，便陷入窒息般的痛苦回憶。有一天，畫室突然發出了奇怪的聲音，永熙發現裡面有一隻毛茸茸的小小貓，原來是在仁偷偷把小貓藏在房裡，對貓過敏的永熙想送走小貓，而貓奴鄰居木匠路恩（柳亞貝 飾）建議不如將棄之不用的畫室改為貓咪的專屬房間。

在木屑飛揚與回憶交錯中，封閉的心房是否能重新打開？這隻不速之客的小小貓，是否能成為治癒這一家人傷口的魔法？《跟著貓走遇見愛》將於11月7日上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

