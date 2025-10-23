《咒你》影帝劉宰明大呼過癮 浴缸斷肢血淋淋太震撼

韓國驚悚電影《咒你》將於10月31日上映，作品集結劉宰明、文彩元、頌樂、車善玗等多位實力派與人氣偶像演員共同演出，電影以買賣鬼魂的禁忌市場為背景，描繪人們在慾望和恐懼間的掙扎。鮮少拍恐怖片的資深男星劉宰明在片中化身追查綁架案的刑警，帶著菜鳥警察車善玗展開調查行動，過程中不僅驚見滿浴缸的手腳殘肢，還遭暴力攻擊，場面血腥又逼真，簡直可怕到了極點。

韓國男星劉宰明曾演出過多部話題韓劇《請回答1988》、《秘密森林》、《梨泰院Class》以及電影《哈爾濱》、《王者製造》等作品，無論是暖心正派還是陰狠反派角色他都能駕馭，2024年在影集《無路可走；輪盤賭》和許光漢演出多場對手戲，今年更以電影《幸福國度》獲得百想藝術大賞最佳男配角的肯定，累積多年演技實力，是韓劇迷熟悉且信任的大叔級演員。

這次他在《咒你》中飾演資深刑警，因執法過當遭到懲處，心有不甘的他決定追查一樁神祕綁架案來彌補過失，他以冷靜、克制的表現方式推動劇情發展，展現人物在罪惡感與責任感之間的掙扎。談及這次的拍攝，他說：「我平常不太看恐怖片，這次好像是我第一次在電影院裡完整看完恐怖片。記得我讀過劇本後，心裡產生了不少疑問，追著導演跟他討論了許久。雖然片中的空間帶有象徵性，但我們都努力讓它看起來真實。」

劉宰明透露演出《咒你》對他來說是非常特別的經驗，他在拍攝時必需經常看著滿浴缸的斷手、斷腳、人體殘肢等血腥又詭異的衝擊畫面，雖然知道是道具，但非當逼真，氣氛又極度緊張壓抑，每次喊卡後，他都必須跑到外頭透透氣、調整一下情緒，才能繼續拍下去。

《咒你》車善圩、劉宰明。圖/華映娛樂提供

電影中與他搭檔的車善玗（Baro）飾演新進刑警，為了證明實力而跟隨劉宰明投入危險的辦案行動。角色既有新人的魄力，也有面對未知的焦慮，隨著案件進展，恐怖衝突直擊面前，他的內心逐漸崩潰。車善玗是偶像男團「B1A4」成員，他和劉宰明一樣透過影集《請回答》系列打開知名度，在《請回答1994》中扮演劇中小可愛喜滋滋，古錐討喜的模樣迅速打開知名度，後續接連以電影《禁止停車》、《安納布爾納峰》、《不存在的孩子》等作品累積演技經驗，退伍後決定專心以演員身分發展，並使用本名接戲。

他在《咒你》中透過細膩的情感處理讓角色更具現實感，這次跟劉宰明對戲，他說：「和前輩一起拍戲我學到很多，因為我演的是他的後輩，所以很自然地就跟著前輩的節奏走。」除了在演技上的新挑戰，車善玗也曾在綜藝節目《深夜怪談會》中分享過一段令他難忘的靈異經驗，他坦言自己原本不太相信鬼，但在經歷那件事後，想法完全改變。

《咒你》車善圩。圖/華映娛樂提供

車善玗回憶道，某次他跟「B1A4」隊長振永在結束通告後回到經紀公司繼續創作，當時振永在工作室作曲，他則在聲樂室獨自寫歌詞，忽然間他聽見有人喊著「善玗啊～」他走出門查看，卻沒有人影，便去問振永是否喊他，對方表示沒有。他以為聽錯，回到房內繼續工作，不久後，振永推門進來，反問他「你剛剛叫我嗎？」兩人才發現，他們都清楚聽到有人在喊自己的名字，但當時公司只剩下他們，沒有其他人在場。頓時感到一陣涼意的車善玗，立刻關掉電腦和燈光，跟振永連忙離開公司。他表示，從那次之後，他才真正相信世上有些事情的確無法用常理解釋。

《咒你》中有多個恐怖鏡頭讓人印象深刻，有網友結合近來在網路人氣爆衝、傳唱率極高的神曲《沒出息》（https://reurl.cc/bm12Rl），笑說歌詞竟意外很適合恐怖片，見鬼前的匆匆容容及見鬼後的連滾帶爬，又有一堆人解釋鬼魂出現原因的「睜眼說瞎話」，最後全都被嚇到哭出來，畫面和文字百分百相符，效果十足！不少網友讚美「有才」。而電影發行公司也特別安排從韓國直送的精美小禮，活動將陸續公布，👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

電影《咒你》描述苦思題材的作家、偷取鄰居包裹的上班族、為讓女兒考上醫學院而煞費心機的母親、想洗刷污名的資深警察以及拍攝恐怖探險影片的大學生 YouTuber，這些看似毫無關聯的人物，在命運的交錯中逐漸被一股神祕力量牽引，所有錯誤的選擇都指向同一個可怕的真相，那就是由慾望構築的鬼魂交易市場，凡與鬼做交易者，終將付出代價，卻無人能預料代價會在何時、以何種方式降臨。《咒你》將於10月31日上映。

