《我家的事》票房破千萬 導演分享媽媽連看三次成最大動力

入圍今年第62屆金馬獎八項大獎的電影《我家的事》，由導演潘客印率領主演藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、姚淳耀，堪稱「全家入圍」的夢幻陣容！就連客串關鍵角色的嚴藝文更在日前第60屆金鐘獎上奪得最佳導演獎，同時由三金歌手盧廣仲演唱〈一路順風〉角逐「最佳原創電影歌曲獎」再添亮點，整部片金光閃閃。

電影上映以來好評口碑持續延燒，票房正式突破千萬，更同步入選聖地牙哥亞洲電影節「Asia Pop!」單元，一路寫下亮眼成績。全家人從戲裡相互扶持，到戲外一同邁向金馬，不僅像電影的番外篇，更像是「家族團聚」！

導演潘客印自上映以來持續與觀眾面對面交流，他笑說，最令他印象深刻的觀眾竟是自己的母親：「她這輩子第一次為同一部電影進戲院三次！」他笑著回憶：「我問她是不是因為我拍的？她說不是，是因為每次看都看到更多東西。」這段回饋也成了他在宣傳期時最溫暖強大的力量！他更分享，《我家的事》最珍貴的就是「團圓」：「2023年的十一月，我們聚在一起拍片；2025年的十一月，我們一起走上金馬紅毯，一切最美好的就是我們的『團圓』了吧！」

從開拍到上映至今，演員也不斷分享對《我家的事》的感動與喜悅。藍葦華感性表示：「每場映後都能感受到觀眾的熱情與真誠，真的很感動。」高伊玲則甜蜜分享「看到影迷在網路上努力推廣這部片，就是最棒的晚安曲，總讓我帶著幸福入睡」。

黃珮琪動容說：「有視障的觀眾前來看口述影像場，能讓他們『聽見』電影真的很感動！」曾敬驊則興奮說：「能與家人們一同走上金馬紅毯，就是最大的幸運！」首次入圍金馬獎的姚淳耀更趣味透露：「在彰化拍攝時我們住在彰化金馬路附近、搭高鐵去宣傳時搭的是1688車次，真的一路發發！就像片中阿淵說的：『代打一定要成功！』」

值得一提的是，金馬準影后高伊玲透露，公布金馬入圍後，黃珮琪特地約了大家一起烤肉聚會，「這是從北影首映之後第一次全員到齊，還包含了長子導演、無緣的親家鄭有傑監製，以及其他夥伴。席間大家熱鬧相聚，也互相打氣祝福，我不禁覺得感動，只要和大家在一起，只要心一起，就是最穩當的準備。」高伊玲對於即將到來的金馬出遊，他們的幸運物就是彼此，暖說：「期盼與閃亮亮的全家人合體與所有熱愛《我家的事》的朋友們見面！」

《我家的事》10月26日（週日）將於台中王牌映画影城舉辦與短片《姊姊》的連映場，導演潘客印也將親臨現場與觀眾交流。電影上映即將邁入第七周，熱度仍然不減，盼寫實動人的家庭情感能持續延燒。《我家的事》由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室出品，電影現正熱映中，更多消息👉《我家的事》官方粉絲頁

