《捍衛天使》基努李維喜劇票房破紀錄 吳珊卓：當基哥上司很苦惱

基努李維（Keanu Reeves）主演全新力作《捍衛天使》（英文片名：Good Fortune）上週五台灣與全美同步上映，全台3天票房突破320萬台幣，勇奪新片票房冠軍，北美票房則突破約1.9億台幣，值得一提的是，這是近24年來，基努李維主演喜劇的北美最佳開票成績。

《捍衛天使》不光票房取得佳績，幽默又充滿寓意的內容也深受影迷喜愛：「目前看過基哥笑容最多的一部電影」、「第一次看電影看到眼淚鼻子像關不住的水龍頭」、「滿分一百的話，我給一千分」、「基哥飾演的加百列，是全片真正的靈魂」《捍衛天使》現正熱映中。

《捍衛天使》導演阿茲安薩里（Aziz Ansari）透露，他曾經透過選角指導的介紹，邀請坎城影展金棕櫚得主、《瞞天過海》《全境擴散》名導史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）幫忙看《捍衛天使》的初剪，希望他能給點意見，結果對方看完後傳了一則很友善的訊息給他：「我覺得你已經做得很好了，老兄，有誰會抱怨這部片？」受到聲名顯赫的前輩鼓勵，讓阿茲安薩里不禁在心裡高呼「太棒了」！

阿茲安薩里不只親自演出《捍衛天使》裡面苦哈哈的「阿傑」，他更邀請自己的爸爸舒卡斯安薩里（Shoukath Ansari）飾演片中阿傑的爸爸。阿茲安薩里透露，《捍衛天使》在多倫多國際影展舉行世界首映時，舒卡斯安薩里把其他家人拋在後面，直接大搖大擺地走到紅毯上，還跑去跟基努李維合照，讓現場保全慌張不已，「後來才有人跳出來說：那是他（導演）的爸爸！沒事！」

《捍衛天使》。圖/車庫娛樂提供

韓裔美國女星吳珊卓（Sandra Oh）在《捍衛天使》裡飾演高階天使「瑪莎」，基努李維飾演的低階天使「加百列」持續向她抱怨不想再負責保護人們免於因為開車時用手機而出車禍，讓身為主管的她非常苦惱，然而，當吳珊卓在戲外被問到最想跟哪個合作過的演員交換人生時，她表示是基努李維，「我很想跟他交換身體，然後像他那樣打鬥，我很希望有一天能夠在片場打鬥，我想知道該怎麼做。」

《捍衛天使》故事描述天使加百列（基努李維 飾）為了向打工維生的阿傑（阿茲安薩里 飾）證明金錢無法帶來真正的幸福，於是讓他跟富有的科技新貴傑夫（賽斯羅根 飾）交換人生，沒想到阿傑非常享受傑夫的奢華生活。行動失敗的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日……《捍衛天使》現正熱映中。

