《我們意外的勇氣》阿信監製助陣 曝導演是五月天老戰友

《我們意外的勇氣》所有劇組團隊包括了導演游紹翔與監製葉如芬、出品人陳永雄，率領了男女主角劉若英、薛仕凌之外，還有在片中都有亮眼演出的李霈瑜（大霈）、鍾承翰、李烈、林品彤、周丹薇和吳念軒等重要演員，全都齊聚一堂加入了在松仁威秀影城Titan廳的首映活動。大家對於能夠參與《我們意外的勇氣》這部動人電影的演出都相當開心，同時也分享了他們在片中角色時的感動。

就在拍照時期，這次的監製五月天阿信突然現身來到現場！引起了大家的驚呼！他謙虛地說：「這次在如芬姐旁邊學了很多，其實游少導演的第一部作品不是《我們意外的勇氣》而是「五月天」，他20年前我們在創團的時代，跟著我們大江南北白天跑通告，晚上跟我們喝到掛，所以他人生中最精彩、最驚心動魄的一段故事就在電影裡面。希望之前很多讓人驚嚇的電影之後，讓《我們意外的勇氣》來療癒大家。所以要邀請大家到電影院一起來看《我們意外的勇氣》。」

大家站在背板前面都說出自己飾演角色的感受，像是林品彤與吳念軒比較年輕的演員都被問到跟前輩演戲會不會緊張？結果林品彤和吳念軒都說還好，奶茶笑說：「大家都在問前輩會不會給很多壓力？他們都說不會，其實是你們想太多。」最後監製阿信整場都是乖乖在立正站好面對媒體，而被問到為何都一直立正站好呢？他說：「因為這邊很多前輩啊！」主持人海裕芬則虧他說：「你只是長得像晚輩！」大家哄堂大笑之餘，奶茶還一度翻他白眼，也看出兩人的好交情。

游紹翔希望這個真實的人生意外，可以讓大家看完之後獲得最好的正能量。」劉若英說：這是一部很當下的電影，不論想不想當媽媽，只要自己舒服才是最重要的。如果還在這個路上努力的人，經由游紹翔導演這個故事，我相信大家都感受到了，雖然導演都說希望可以獲得正能量，但是你知道現在流行不是正能量，而是毒雞湯，看這部電影之後你們要慎重考慮要不要當媽媽。一旦當了媽媽這個關係不是可以說終止就終止，能夠把一個孩子扶養長大是一件很幸福的事情。」

《我們意外的勇氣》。圖/壹壹喜喜提供

薛仕凌則是演繹出在柏恩的人生階段發生了這個意外，導致他必須做出很多選擇，或是在沒有討論之下要幫對方做出選擇，所以他也說道：「那個大男孩的困惑、無助和焦慮，是很有戲劇張力的。」

很有趣的是在戲中演出劉若英母親的周丹薇姐說：「在現場試戲的時候，奶茶就說你看！你們都把媽嚇哭了，其實看到這樣是會心疼的！」在電影中還有一位影后林品彤來到現場，在裡面沒有碰到，這次很開心終於可以跟奶茶姐見到面，奶茶說一定要摸一下品彤，希望把小樂芙的好運過給大樂芙！

李烈電影中也飾演一個女強人Tina姐，主持人海裕芬說這應該是本色演出，李烈說是：「我有裝出比較有氣質的樣子，Tina姐這個角色可以有一個這麼大的公司運作得很好，表示他在做人處事上一定強項，樂芙也是一個共患難的同伴。」

鍾承翰游紹翔導演找我來演出這個角色，讓我可以有一些心境是跟他有一點相像的。有時候還沒準備好當爸爸，當小孩來的時候就像魔術一樣，你會明白生命的到來是什麼？李霈瑜在這部電影裡面和鍾承翰飾演一對夫妻，在戲中有一些摩擦和反思，很多朋友看了試片就說這是非常有感，可以拍出這部電影就是一種陪伴，也是一種使命還有療癒！相信這部電影可以讓非常多的觀眾有共感。

吳念軒被問說：「會不會緊張？」他說還好，奶茶笑說：「大家都在問前輩會不會給很多壓力？他們都說不會，其實是你們想太多。」吳念軒說：「因為有也不敢講出來，其實更多的是很開心！可以跟這麼多優秀的前輩一起學習。我自己這次很不同的感觸，在同性之間對於另外一半所付出的愛其實是一樣，在演出的時候也會產生一些勇氣。」

《我們意外的勇氣》故事講述資深藝人經紀「樂芙」與廣告導演「柏恩」情牽多年，因為年齡差距、原生家庭的創傷等，關於未來感情要走多長遠，彼此都放在心中不敢說開。直到樂芙45歲生日當天迎來工作跟生命的「大意外」，兩人被迫面對往後的抉擇。接踵而來的問題是會讓這對戀人擁有一起面對未來的勇氣，還是漸行漸遠，都考驗樂芙跟柏恩之間的愛情。10月23日上映。

《我們意外的勇氣》首映活動，導演游紹翔與監製葉如芬、出品人陳永雄，率領了男女主角劉若英、薛仕凌之外，還有在片中都有亮眼演出的李霈瑜（大霈）、鍾承翰、李烈、林品彤、周丹薇和吳念軒等重要演員出席。圖/壹壹喜喜提供

