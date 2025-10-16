《放飛旅行團》臉蛋天才「車銀優」入伍前攜怪咖死黨出國鬧翻天

車銀優入伍前銀幕告別作 最狂爆笑喜劇《放飛旅行團》登台獻映

超越《特務搞飛機》、《樂透大作戰》的年度最瘋狂爆笑喜劇《放飛旅行團》（퍼스트 라이드），即將在11月14日於台灣歡樂獻映！本片由在南韓創下217萬觀影人次紀錄、口碑與票房雙贏的《30日》導演南大中操刀，再度攜手有「票房保證」之稱的百想藝術大賞視帝姜河那，並集結金英光、車銀優、姜泳錫、韓善化（網路又譯韓善伙）等人氣爆棚影星，共同打造這部年度最無厘頭、最不按牌理出牌的喜劇新作！

故事聚焦五位從小一起長大、認識超過24年的死黨，他們人生的第一次出國旅行，卻從一開始就各種脫序失控，笑料百出，變成一場名副其實的「災難之旅」。全片顏值、演技、話題全面到位，荒謬橋段接連不斷，超展開劇情保證讓影廳笑聲連連、毫無冷場！不只是爆笑，本片也將觸動友情、夢想與成長心弦，讓觀眾在笑聲中，也同時感受到滿滿的溫情與感動。此外，這也是車銀優首度挑戰大銀幕主演，更是他入伍前獻給粉絲的珍貴大銀幕告別作，絕對不容錯過！

延續《30日》喜劇默契 南大中力讚姜河那「像一起創作的夥伴」

打從出道以來，就一直專注在喜劇領域的《放飛旅行團》導演南大中表示：「我喜歡明亮、有趣、搞笑的電影。從懷抱成為電影導演夢想的那一刻起，我就想為更多人帶來歡笑。」他也將自身經驗與情感融入本片當中：「我想描繪的是，那些曾經如同整個世界般重要的朋友之間的友情，也喚起了一種在某種意義上類似戀愛的情感。」他也期盼觀眾透過本片，可以回想起跟朋友們在一起的那種悸動與美好，打造一部人人都有共鳴、開心大笑的作品。

對於再度跟姜河那合作，導演也直言：「與他一起工作的現場，讓人感覺不像是導演單打獨鬥在苦思，而是一起創作的感覺，而這部電影也融合了演員們的許多想法。」姜河那則表示：「從《30日》就有這種感覺，我們雙方在喜劇上的默契特別好。這次從第一場戲到最後一場戲，我都特別開心地與導演一起討論並完成。雖然劇本已經很棒，但實際拍攝出來的成果，絕對比劇本更有趣。」

《放飛旅行團》車銀優（前）、（後左起）金英光、姜河那、姜泳錫將在片中展現超過24年的友情默契。圖/采昌國際多媒體

五大夢幻卡司即興笑力全開 《放飛旅行團》打造最爆笑死黨組合

《放飛旅行團》當中，五位死黨獨特又鮮明的友誼，也成為全片最大的觀賞亮點。姜河那飾演的「泰正」，是一旦迷上某件事就會展現瘋狂執著、甚至因此拿下高考全國榜首的天才型角色，他也完美演繹出如同角色那般，兼具智慧與純真的反差魅力。金英光飾演的「道振」，個性橫衝直撞、完全沒有剎車概念，憑藉他穩重中帶有少男天真的獨特氣質，完美融入角色。車銀優則飾演無法客觀看待自己帥氣外表、夢想成為世界級DJ的宅男「延民」，配合他讓男女老少都迷戀的外貌，不僅詮釋角色到位，更成功擄獲導演的心。

至於從800人試鏡中脫穎而出的姜泳錫，則詮釋因為討厭讀書而練就「睜眼睡覺」技能、腦迴路異於常人的怪咖「金福」。這四位如同「四劍客」般的好友，因單純、無知與勇氣，在不斷相遇中加深情誼。而四人身邊那位永遠離不開的「鈺心」，則由憑藉《酒鬼都市女人們》系列展現非凡喜劇張力的韓善化演出，展現出無論與誰搭檔都笑果十足的超強默契。光是看角色介紹就讓人忍不住想笑，這五位「天生自帶笑點」的演員組成了夢幻卡司。據悉，演員們在拍攝現場不僅發揮各自獨特的喜劇本能，更主動貢獻即興台詞等創意點子，全力為每場戲注入更多笑聲與驚喜。

《放飛旅行團》車銀優主演。圖/采昌國際多媒體

從青春的回憶到瘋狂的現實，本片不只是一場好友們出國旅遊的爆笑冒險，更是一段關於友情、夢想與成長的喜劇旅程。看這五位死黨笑中帶淚的互動，加上實力與魅力兼具的演員組合，再搭配導演一貫幽默又溫暖的敘事風格，勢必將讓本片成為觀眾心中最不容錯過的喜劇首選。

《放飛旅行團》。圖/采昌國際多媒體