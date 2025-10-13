《大婢咒》印尼女星受《黑暗榮耀》啟發 偷師宋慧喬啟發復仇怒火

票房狂賣破億、橫掃印尼恐怖話題的年度懼作《大婢咒》（Kitab Sijjin & Illiyyin），由《鬼搖靈》原班團隊傾力打造，上映首週即奪下新片冠軍，即將於10月23日在台驚悚上映！印尼實力派女星尤尼塔西爾加（Yunita Siregar）在片中飾演一名由善轉惡、黑化下咒的女子，化身「印尼復仇女神」！沒想到，在拍攝一場誦咒的關鍵戲中竟意外出事，尤尼塔在念完咒語後突然全身發麻，宛如觸電，嚇壞全劇組！

《大婢咒》故事講述失去家園、父母雙亡的善良的女孩「尤莉」，被收養家庭視為卑賤傭人長年虐待，最終心生怨念，轉而尋求薩滿協助，施展致命降頭術復仇。這也是現年31歲的印尼女星尤尼塔首次在大銀幕上挑戰反派角色。為詮釋角色心理從壓抑到爆發的轉變，她大量觀賞復仇題材作為參考，其中風靡全球的《黑暗榮耀》更成了她重要的靈感來源。尤尼塔坦言：「我看了《黑暗榮耀》，主角那股壓抑後爆發的能量，和尤莉的氣質非常相似。」

片中尤尼塔有多場施展降頭術的戲份，需誦念特殊咒語。沒想到在一場誦咒戲拍攝時，竟發生真實異狀！沒想到在一次拍攝誦咒戲時竟發生真實異狀！她回憶：「導演喊卡後，我的手突然開始發麻，最後麻到全身，像是觸電般，把劇組都嚇壞了！」導演哈德拉達恩拉圖（Hadrah Daeng Ratu）事後透露，片中使用的咒語與現場陳設皆取材自真實儀式，雖已調整讀音以降低危險，但仍具相當威力，因此特別叮囑尤尼塔在拍攝過程中必須不斷禱告。

除了誦咒異狀，《大婢咒》片場靈異傳聞也不斷。為求真實感，劇組安排尤尼塔親自體驗被「裹屍布」緊緊包裹的戲碼。她回憶仍心有餘悸：「那場戲真的很可怕，壓迫、窒悶，還夾雜著害怕。」她坦言當下只能不斷誦唸悔罪祈禱詞，才能稍微平復恐懼。更詭異的是，在殺青前的祈禱儀式上，一向乾燥的燈具竟兩度滴下宛如「血水」的液體，讓現場工作人員驚呼：「好邪門！」

《大婢咒》。圖/威視電影提供

失去雙親、無家可歸的尤莉（尤尼塔西爾加 飾），自小被當成低賤的傭人，長年飽受羞辱與折磨。二十年後，滿腔怨恨終於爆發，她尋求村中禁忌薩滿幫助，決心施展致命降頭術：七日之內，將仇人的名字塞入新鮮亡屍的血肉中，隨著詛咒逐一應驗，這家人接連陷入血腥災難。然而，復仇的代價遠比尤莉想像的更殘酷……她究竟能否如願以償？還是將招致更大的災難？《大婢咒》將於2025年10月23日全台上映，更多資訊👉威視電影官方粉絲專頁

