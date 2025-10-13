《關鍵公敵》AI法官裁決生死 警探90分鐘爭取最後自由

今年6月底，亞馬遜米高梅影業(Amazon MGM Studios)宣布攜手索尼影業娛樂(Sony Pictures Entertainment)，由索尼影業負責其旗下影業作品的海外發行，包括星爵克里斯普瑞特主演的科幻驚悚動作片《關鍵公敵》(Mercy)，雷神克里斯漢斯沃主演的犯罪驚悚動作片《犯罪101》，以及肯尼雷恩葛斯林主演的科幻史詩冒險電影《極限返航》，充分展現亞馬遜米高梅希望在索尼的協助下，持續拓展國際電影市場的強烈企圖心。

而台灣索尼影業打頭陣首發的亞馬遜米高梅作品，就是即將於2026年春節檔期上映，由《侏儸紀世界》《星際異攻隊》克里斯普瑞特，與《不可能的任務：致命清算》《大娛樂家》蕾貝卡弗格森主演，《刺客聯盟》提默貝克曼比托夫執導的科幻驚悚動作片《關鍵公敵》(MERCY)。

《關鍵公敵》是一部題材新穎有時代話題性又極具商業潛力的作品，故事設定在不遠的未來，一個高階警探(克里斯 普瑞特飾演)因被指控謀殺妻子接受AI法庭審判。在定罪行刑之前，他只有90分鐘向曾經極度推崇的AI法官(蕾貝卡弗格森飾演)證明自己的清白。

而隨著現正在紐約進行的紐約動漫展（NEW YORK COMIC CON），現場搶先公開這部高張力、高概念的AI動作犯罪驚悚片片段，並由導演與主要演員親自分享如何將這場「與時間賽跑」的故事搬上大銀幕。《關鍵公敵》首支電影預告與首張電影海報，也在台灣雙十國慶當天全球公開，拋出議題震撼彈：如果被AI法庭判定有罪並將於90分鐘內執行死刑，你該如何利用雲端鍵盤為自己辯護證明清白？《關鍵公敵》MERCY 即將於2026年2月6日在台上映。

《關鍵公敵》。圖/索尼影業提供

