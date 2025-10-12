《捍衛天使》基努李維超萌特典發送「好運基哥」貼家裡保平安

基努李維（Keanu Reeves）主演全新力作《捍衛天使》（英文片名：Good Fortune）將於10月17日在台上映，本片由金球獎得主阿茲安薩里（Aziz Ansari）自編自導，並邀來好萊塢喜劇天王賽斯羅根（Seth Rogen）與基努李維一同演出。

《捍衛天使》故事描述天使加百列（基努李維 飾）為了向打零工維生的阿傑（阿茲安薩里 飾）證明金錢無法帶來真正的幸福，於是讓他跟富有的科技新貴傑夫（賽斯羅根 飾）交換人生，沒想到阿傑非常享受傑夫的奢華生活。行動失敗的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。

《捍衛天使》10月17日將於全台戲院與全美同步上映。為迎接《捍衛天使》在台上映，好運基哥來向大家問好了！於影城開放場次售票起，凡購買《捍衛天使》10/17(五)起 電影票 1 張，即可兌換領取【天使基哥好運降臨海報】1張，看基哥張開雙手，發送好運，讓你家裡貼一張，日日好運到，天天保平安。

《捍衛天使》台灣獨家特典【天使基哥好運降臨海報】公開 。圖/車庫娛樂提供

《捍衛天使》九月在多倫多國際影展舉行世界首映，首映後獲得許多外媒的讚賞，基努李維近年難得的喜劇演出，更是廣獲好評。《Screen Daily》表示：「基努是這部電影裡的大明星，帶來今年最棒的喜劇表演。」《綜藝報》（Variety）大讚：「基努李維無庸置疑是這部電影的MVP。」《Mashable》表示：「《捍衛天使》是一段美好的觀影時光，絕對不能錯過《捍衛天使》裡的基努李維。」

《Awards Buzz》形容本片：「一部帶有正向訊息，卻更專注在讓觀眾不斷發笑，而非讓他們過度思考的喜劇。」《DEADLINE》認為本片是：「一部真正為大銀幕打造的喜劇。」《The Playlist》表示：「《捍衛天使》是一部令人耳目一新的喜劇，觀眾已經很久沒有見到這樣的作品。」

基努李維在《捍衛天使》裡飾演天使「加百列」，阿茲安薩里回憶，當劇組提出基努李維作為飾演加百列的人選時，「我當時驚呆了，因為他可是大明星。我見到他之後，立刻就明白，這個角色非基努莫屬。」拍攝正式啟動前，劇組曾經在阿茲安薩里的家中進行一次非正式的讀劇，大家頓時發現基努李維的氣質跟這位個性天真的天使很契合。

「基努身上有一種超凡脫俗的氣質。」賽斯羅根表示：「他完美地詮釋了這個角色的純真。」阿茲安薩里透露，因為基努李維太符合他心中加百列的形象了，他甚至跟這位大明星說：「謝謝你做的一切，如果你不想演的話，我甚至不確定自己是否還會拍這部電影。」完全就是在「情勒」基努李維！

加百列讓貧窮的阿傑與富有的傑夫交換人生之後，沒想到他不願意再變回去，加百列因此被主管拿掉翅膀作為處罰，被迫以人類的身份下凡過生活。基努李維說：「他經歷了跟阿傑一樣的苦難，也明白了為何阿傑當初不懷抱任何希望，然後他的一些純真開始消散。」加百列變成人類之後，因緣際會下與變得落魄的傑夫有了聯繫，並在他的引導下開始認識人類社會。阿茲安薩里表示：「基努和賽斯的化學反應很棒。這是一種很可愛的互動。加百列像隻迷路的小狗一樣跟著傑夫。這讓傑夫覺得有些厭煩，但他也忍不住喜歡上了加百列。」

阿茲安薩里回憶，他們拍的第一場戲是基努李維跟賽斯羅根在餐廳裡吃漢堡，「那是基努飾演的天使角色第一次吃東西，看到他們坐在餐廳隔間的座位裡，覺得這畫面很有代表性。他們都是明星，能讓他們演對手戲簡直是強上加強。我們開始拍攝這場戲，他們就開始即興發揮，我告訴基努台詞——基努隨即把它們唸出來，這可是基努李維啊！我簡直不敢相信。」《捍衛天使》10月17日將於全台戲院與全美同步上映。

