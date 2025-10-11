《鬼聲泣3》泰國恐怖IP魅力生猛 票房狂飆大哥脫衣慶祝

★《鬼聲泣》改編自泰國作家Krittanon創作的同名小說

★席捲全亞洲！泰國現象級電影《鬼聲泣系列》正宗續集

★原班人馬強勢回歸，深入叢林拯救小妹

泰國最強鬼片IP「鬼聲泣」轟動回歸，《鬼聲泣3》（原文片名：Tee Yod 3）在泰國表現依舊強勁，截至10月3日前票房已突破3億泰銖，官方也釋出大哥亞克上半身赤裸的肌肉照慶祝。上映兩天就破億的超速紀錄，讓《鬼聲泣3》擠下《冥婚鬧泰大》榮登今年泰國電影的票房冠軍，見證這個系列一貫的高人氣。《鬼聲泣3》也於今年的曼谷國際電影節（BKKIFF）作為開幕片登場，不只卡司到場同歡，現場還請來了泰國搖滾天團Bodyslam以歌曲向這部電影致敬。《鬼聲泣3》10月31日聲入起源。

《鬼聲泣》實際上改編自泰國作家Krittanon根據真實經驗所創作的同名小說，除了本傳外Krittanon還撰寫了另一本小說《Saming Khao Khwang》介紹《鬼聲泣》發生前的故事。《Saming Khao Khwang》聚焦在大哥亞克的打鬼好夥伴「帕潘中士」及其女兒南碧（暫譯）身上，描述這對父女前往森林對決兇猛虎靈的過程，以及「帕潘中士」遇見亞克的故事，據了解中士的女兒南碧正是亞克的愛人。

泰國片商也透露這本前傳小說的改編電影將於明年開拍，屆時將由以《哈囉！萌鬼屋》「阿儂」和《白雪公主》泰版配音聞名的新生代「泰劇女神」梅拉達蘇斯麗（Bow）飾演南碧，與亞克共譜「鬼聲泣宇宙」的戀愛序曲。

《鬼聲泣3》在泰國表現依舊強勁，截至10月9日前票房已突破3億泰銖。圖/車庫娛樂提供

提到大哥亞克，飾演「帕潘中士」的翁加特切姆查倫波恩庫爾在訪談中大讚納得克釘宮戲裡戲外都非常值得尊敬，翁加特說：「我相信如果沒有納得克，鬼聲泣系列可能不會走到今天，能與納得克合作是我一生的榮幸。」並表示：「他非常自律，如果有人說他這樣做是為了維持身材，那當然是因為職業的關係。這是他的工作，每當他被一個角色吸引時，都會做好相應的體能功課。這些都是優秀演員的特質。這能讓你拍出一部相信自己就是那個角色的電影。我從他身上學到了很多。」直言《鬼聲泣》非常契合納得克的氣質，能夠讓他充分發揮魅力。談到《鬼聲泣3》時翁加特則透露：「家庭愛的力量在第三集中依然存在，觀眾將感受到家人之間的愛。這讓人感到無比充實和滿足，我甚至在讀完劇本後都哭了。」

除了新加坡環球影城近期即將推出的鬼聲泣期間限定鬼屋外，這兩週泰國當地購物中心也不甘示弱舉行鬼聲泣主題的鬼屋活動，以電影中的精彩片段為背景，包含大榕樹、鬧鬼的教室和主角一家的住處等，為觀眾帶來逼真的體驗，讓觀眾近距離感受電影中的極致恐懼。《鬼聲泣3》10月31日聲入起源。

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》。圖/車庫娛樂提供