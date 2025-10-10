《我們意外的勇氣》劉若英躺床安胎腰背痠痛 細膩演技入圍金馬影后

《我們意外的勇氣》劉若英成首位以躺床的細膩演技入圍影后

由知名監製葉如芬與五月天阿信首度攜手監製，劉若英與薛仕凌主演的《我們意外的勇氣》，是知名 MV 與廣告導演游紹翔的電影處女作。劉若英因主演《我們意外的勇氣》獲得第62屆金馬獎最佳女主角提名，當時劉若英也提到自己正在煮飯完全被嚇到，一直以來除了工作就是以照顧兒子為樂的她，完全沒想到自己在片子中一路躺在床上安胎的演出能得到評審的青睞。

已經導演過電影《後來的我們》和Netflix電視劇《忘了我記得》的劉若英，在睽違八年再次演出劇情長片，這次幾乎95%的拍片現場都要躺在醫院病床上，所以很容易就腰痠背痛，當初在看劇本的時候感覺好像沒那麼難，到了片場才發現越不用演的狀態越難演。她說：「幾乎每天都在想怎麼拿捏那樣的演出。後來我就決定不想了，交給我的對手仕凌，他給我什麼我就接！」卻也因為這樣深入日常地表現出一個孕婦的身體上的難受與心理上的掙扎，讓評審看到了劉若英細膩的演技。

劉若英躺床演戲每天上工拿50元 當天一定要花掉很苦惱

劉若英也提到自己做了媽媽之後，覺得可以平安地生下孩子將他養大，那是多麼不容意的事情。她很慶幸自己是一個很健康的孕婦，所以幾乎就是能做什麼就做什麼，而且家人都知道奶茶很怕人囉唆，就給了她最大的自由，唯一沒有吃的就是大閘蟹，因為婆婆說螃蟹對孕婦不好，其他連麻辣火鍋他都照吃不誤！

在《我們意外的勇氣》劇組每天開工上病床前都要給她50元紅包，代表「無事」保平安的意義，然後必須在每天收工後回到家之前一定要花掉，這件事情讓奶茶笑稱聽起來好像看似有賺頭，可是最後卻會花更多的錢去買東西根本不划算啊！

《我們意外的勇氣》由華文創股份有限公司跟巧合影像社聯合製作，六六喜喜股份有限公司、相信音樂國際股份有限公司、華文創股份有限公司共同出品，壹壹喜喜電影發行。

《我們意外的勇氣》故事講述，資深藝人經紀「樂芙」與廣告導演「柏恩」情牽多年，因為年齡差距、原生家庭的創傷等，關於未來感情要走多長遠，彼此都放在心中不敢說開。直到樂芙45歲生日當天迎來工作跟生命的「大意外」，兩人被迫面對往後的抉擇。接踵而來的問題是會讓這對戀人擁有一起面對未來的勇氣，還是漸行漸遠，都考驗樂芙跟柏恩之間的愛。

