《去死吧，親愛的》珍妮佛勞倫斯x羅伯派汀森 婚後抑鬱行為失控

由《凱文怎麼了？》英國名導琳恩倫賽執導的新片《去死吧，親愛的》（原文片名：Die My Love）近期勤加宣傳，劇組日前來到西班牙參加第73屆聖賽巴斯提安國際影展，珍妮佛勞倫斯在此獲頒多諾斯蒂亞獎（Donostia Award），該獎項旨在表揚對電影界具傑出貢獻者，今年35歲的小珍成為獎項設立以來最年輕獲獎者。

在致詞中勞倫斯除了感謝評審的賞識外，也感性表示能和這麼多真正熱愛電影的人齊聚一堂相當開心：「在這裡，世界各地的人們互相學習，共享情感經驗，並提醒了一件事，在對的時候也許我們的連結比想像中更深。」《去死吧，親愛的》將於2025年11月全台上映。

羅伯派汀森在一段訪談中告訴《GQ》雜誌，他在《去死吧，親愛的》與搭檔珍妮佛勞倫斯拍攝一段即興舞蹈時，幾乎「精神崩潰」。派汀森懇求導演將這段場景從劇本中刪除；或告訴他舞蹈動作：「她（琳恩倫賽）很會跳舞；珍妮佛勞倫斯舞也跳得很好。所以她們覺得這很容易。她們會說『跳就對了，只要跟著音樂動就好。』我當時想『這樣下去我就要精神崩潰了。我們要嘛好好編排一下；要嘛就刪掉。』結果她們說『不會啦，跳就對了，別這麼難搞。』那天我汗流浹背，褲子都被汗水浸濕了。」

除去即興舞蹈帶來的片場驚魂，《去死吧，親愛的》似乎恰好囊括了羅伯派汀森所喜歡的電影元素，這位演員說除了他在大銀幕上飾演的複雜角色外，他還喜歡在空閒時看浪漫喜劇：「我一直想演最複雜的部分。但作為觀眾，我想看的永遠是愛情故事。我喜歡浪漫喜劇。但有趣的是，每個人都很害怕拍這種電影，因為太難了。」

全台最大電影社群 MAGIC HOUR 日前也在「命運擂台」中開放網友參與《Die My Love》中文片名命名活動，讓影迷不只是觀眾，更能成為電影中文片名的「推手」。最後由票數最高的《去死吧，親愛的》以85%勝出，其次是《去死吧，我的愛》（9%），而投票活動也在網路造成迴響，更有網友提供創意，包含《死了都要愛》、《愛你去死啦》、《愛到卡慘死》…等片名，知名影評人膝關節也祭出創意《真愛不死》，都讓命名活動增添話題。

《去死吧，親愛的》故事講述，葛蕾絲（珍妮佛勞倫斯 飾）在生下孩子後與丈夫傑克森（羅伯派汀森 飾）搬回了傑克森的老家蒙大拿州生活，迷失於自我身分認同和精神崩潰的葛蕾絲，行為日漸脫序，她在徘徊於現實邊緣的同時努力保持理智，也愈加執著於對愛的追求…。

《去死吧，親愛的》最初是由「金獎導演」馬丁史柯西斯推薦給珍妮佛勞倫斯，珍妮佛勞倫斯說：「馬丁史柯西斯在讀書會上讀到了這本書，說妳應該演這個角色，我心想『哈囉？認真』，（製作人）潔絲汀和我立刻想到了琳恩倫賽，我們都是她多年的粉絲了，但此前沒想過有這個機會，只覺得這就是她的領域。當她答應的時候我超高興的，她無與倫比，讓這個故事活了過來。」接下改編重任的琳恩倫賽則表示：「對我來說小說和電影是不同的兩樣東西，但我所有的改編都盡可能傳遞書中的核心精神，雖然呈現在畫面上會有所不同。就像《凱文怎麼了？》原本是一本500頁的書，以及毫無視覺性的信件。」《去死吧，親愛的》2025年11月全台上映。

《去死吧,親愛的》改編自國際布克獎提名(Man Booker International Prize 2018)作者Ariana Harwicz創作的同名暢銷小說《Die, My Love》。