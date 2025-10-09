金馬影展再曝19部強片：《吉勒摩戴托羅：怪物的迷宮》《地慾廚房》導演親自來台

金馬影展強檔不間斷！今日釋出「瘋狂特快車」、「酷兒影誌」、「音樂啟示錄」與「傳奇影事」四個華麗視聽饗宴單元的19部強片。其中，《吉勒摩戴托羅：怪物的迷宮》（Sangre del Toro）導演伊夫蒙梅爾、《地慾廚房》（Morte Cucina）泰國名導彭力雲旦拿域安，都將來台交流。

「柯恩兄弟」的伊森柯恩單飛執導的《哈妮拉警報》（Honey Don’t!），由《懼裂》瑪格麗特庫利與「美國隊長」克里斯伊凡，化身鋼鐵女同偵探與淫靡邪教教主，恥力無下限！法國鬼才昆汀杜皮爾的《過激網紅意外事件》（The Piano Accident）把鬼腦筋伸向網紅，阿黛兒艾薩卓普洛斯飾演無痛覺怪妹，以此天賦拍攝自虐短片爆紅。泰國導演彭力雲旦拿域安三度攜手攝影杜可風的《地慾廚房》（Morte Cucina）同樣下猛藥，復仇女為負心漢擺設鴻門宴，毒身更毒心。《歡迎光臨無憂小鎮》（The Holy Boy）透視「微笑之村」人人笑容滿面的背後幽暗，笑得你心底發寒。由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森、《進擊的鼓手》麥爾斯泰勒深情主演的A24新片《換乘真愛》（Eternity），以「死後中轉站」的奇想概念，為浪漫三角戀注入新意。

今年金馬影展網羅坎城、日舞、柏林等影展的同志電影精華。兩部強作回望歷史中的同志處境：《粉紅火鶴的神祕凝視》（The Mysterious Gaze of the Flamingo）以魔幻寫實重現愛滋恐慌下的跨性別尊嚴，勇奪坎城影展一種注目最佳影片，並代表智利角逐奧斯卡最佳國際影片；《臥底情劫》（Plainclothes）以便衣警察的慾望壓抑，描繪美國九〇年代性少數的躲藏與徬徨。還有兩部女同志片也透過角色處境，反映不同社會背景。《同女之舞》（The Little Sister）關於穆斯林少女在性向與信仰之間的拉扯，一舉斬獲坎城最佳女演員與酷兒金棕櫚兩座大獎。《破碎的溫柔》（Love Me Tender）改編法國律師的自傳小說，《霓裳魅影》維琪克雷普動人演出，講述一名母親坦承與女性發生親密關係後，竟失去兒子監護權的荒唐困境。

《倫敦生之慾》導演奧利佛艾爾曼紐斯的《有聲之年》（The History of Sound），聯手《日麗》保羅麥斯卡與《挑戰者》喬許歐康納兩位新生代巨星，共譜以音符封存的愛戀。《愛情轉移》導演艾拉薩克斯的《紐約攝影師的日與夜》（Peter Hujar’s Day），由班維蕭與蕾貝卡霍爾主演，重現七〇年代紐約文藝風華。

多部音樂電影從不同角度重塑「傳奇」，也讓影／樂迷驚喜。《史普林斯汀：走出虛無》（Springsteen: Deliver Me from Nowhere）由《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特詮釋工人皇帝史普林斯汀，聚焦他1982年避居家鄉期間，將創傷融入〈Nebraska〉專輯的內省時刻。「X教授」男星詹姆斯麥艾維首執導筒的《嘻哈大騙徒》（California Schemin'）比傳奇更離奇，兩名來自蘇格蘭的饒舌歌手謊稱來自加州，一騙走江湖，從此命運翻盤。《搶救科隆音樂會》（Köln 75）從巡演經紀人視角，重現鋼琴家奇斯傑瑞特爵士名專輯〈科隆音樂會〉誕生的傳奇。《傑夫巴克利：曲終未散》（It's Never Over, Jeff Buckley）由頭號樂迷布萊德彼特監製，為這位聲線獨特的早逝天才立傳。《瑪莉安菲絲佛：破碎重生》（Broken English）則為這位總與「米克傑格前女友」綁定的創作歌手申辯，混搭虛構撕下大眾媒體對女性創作者的標籤，蒂妲史雲頓與《1917》喬治麥凱跨刀演出。

三部關於名導大師影史的電影紀錄片，皆是讓影迷長知識的必修之作。《吉勒摩戴托羅：怪物的迷宮》（Sangre del Toro）帶觀眾走進這位墨西哥名導的怪物產地，連恐怖漫畫大師伊藤潤二都現身告白，本片導演伊夫蒙梅爾也將特別來台交流。《小津日記》（The Ozu Diaries）追索大師凝視物哀的洗鍊之眼如何煉成，文溫德斯、黑澤清、蔡明亮、盧克達頓等當代名家，一一化身粉絲傾訴崇拜。《萊芬斯坦：影像的背叛》（Riefenstahl）從海量檔案中找線索，尋思這位「納粹御用導演」是天才還是共犯？充分展現藝術與政治的千絲萬縷。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。

《哈妮拉警報》（Honey Don’t!）

柯恩兄弟之伊森柯恩單飛執導，頂下正宗黑色幽默招牌，開啟「女同B級三部曲」第二章。《懼裂》瑪格麗特庫利化身鋼鐵女同偵探哈妮，直攻小鎮邪教大殺四方；「美國隊長」克里斯伊凡破格演出淫靡教主，一線卡司恥力無下限！絕對挑釁、極致瘋癲！

《哈妮拉警報》（Honey Don't!）

《過激網紅意外事件》（The Piano Accident）

法國鬼才昆汀杜皮爾延續懸疑荒謬黑色喜劇，觸角伸向網紅題材。法國女星阿黛兒艾薩卓普洛斯飾演擁有「沒有痛覺、受傷能快速痊癒」特異體質的神經質怪妹，竟以此天賦來拍短影音！肉身奇觀吸引巨量粉絲，犀利反映當代社交媒體亂象。

《過激網紅意外事件》（The Piano Accident）

《地慾廚房》（Morte Cucina）

女子遭渣男始亂終棄，擺下鴻門宴復仇。先奪胃，再鎖心，還要佔領他的身體。《蘇美瞳鈴眼》泰國名導彭力雲旦拿域安三度攜手杜可風，曖昧捕捉食慾與愛慾交纏難分的畸形權力結構，編排出一場慾罷不能的雙人探戈。更有淺野忠信驚喜客串。

《地慾廚房》（Morte Cucina）

《歡迎光臨無憂小鎮》（The Holy Boy）

「微笑之村」人人笑容滿面，背後暗藏黑暗真相：負能量全由一名男孩靠擁抱吸收！當男孩碰上新來的代理教師，意外擾亂鎮上平和假象。宛如《逃出絕命鎮》混搭《魔女嘉莉》，以平穩節奏堆疊詭謎，綿密逼出震懾人心的恐怖張力，笑得你心底發寒。

《歡迎光臨無憂小鎮》（The Holy Boy）

《換乘真愛》（Eternity）

人死後有一週時間，決定自己的永恆歸處——她會選擇與哪一任伴侶，共度無盡時光？A24出品，用絕妙「死後中轉站」奇想為浪漫三角戀喜劇注入新意，由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森、《進擊的鼓手》麥爾斯泰勒攜手深情主演。

《換乘真愛》（Eternity）

《粉紅火鶴的神祕凝視》（The Mysterious Gaze of the Flamingo）

八〇年代智利礦鎮，變裝皇后華麗登台，愛滋瘟疫同時降臨，引爆集體恐慌。智利新銳導演技驚四座，榮獲坎城影展一種注目最佳影片，代表智利角逐奧斯卡最佳國際影片。魔幻寫實重現污名歲月，挑釁父權壓迫，望穿妖豔媚眼，看見跨性別族群的愛與尊嚴。

《粉紅火鶴的神祕凝視》（The Mysterious Gaze of the Flamingo）

《臥底情劫》（Plainclothes）

便衣警察臥底公廁，欲引男同性戀上鉤逮捕，卻被目標深深吸引⋯⋯。溫柔回望九〇年代酷兒仍須躲藏的徬徨，由《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》湯姆布萊斯、英國同志天菜羅素托維激情演出，獲得日舞影展美國劇情片類最佳整體演出。

《臥底情劫》（Plainclothes）

《同女之舞》（The Little Sister）

穆斯林少女將赴巴黎求學，站在人生岔路口，如何面對難以啟齒的心底貪戀？《家傳秘方》女星阿芙西雅艾奇執導，靈敏捕捉性向與信仰拉扯下的女同私密成長，榮獲坎城酷兒金棕櫚獎。天才新銳娜迪亞梅利提首登大銀幕，奪下坎城影展最佳女演員獎。

《同女之舞》（The Little Sister）

《破碎的溫柔》（Love Me Tender）

改編法國律師的自傳小說，寫實勾勒一名母親坦承與女性發生親密關係後，竟失去兒子監護權的困境。《霓裳魅影》維琪克雷普主演，鮮活詮釋心力交瘁的思兒母親，充分表現僵固觀念與體制下，女性夾在成為母親與保有自我之間的痛苦拉扯。

《破碎的溫柔》（Love Me Tender）

《有聲之年》（The History of Sound）

音樂系學生碰上鋼琴男孩，愛在旋律中滋長，卻因戰爭中斷。多年後重逢，兩人上路蒐錄消逝民謠，也錄下彼此心跳。《倫敦生之慾》導演奧利佛艾爾曼紐斯新作，攜手《日麗》保羅麥斯卡與《挑戰者》喬許歐康納兩位新生代巨星，共譜以音符封存的愛戀。

《有聲之年》（The History of Sound）

《紐約攝影師的日與夜》（Peter Hujar’s Day）

1974年紐約，前衛攝影師彼得胡加爾受邀展開24小時訪談。對話收錄創作靈光、自我詰問與當時同志藝文氛圍。本片由《愛情轉移》導演艾拉薩克斯執導，班維蕭與蕾貝卡霍爾主演，重現這段蘇珊桑塔格、艾倫金斯堡穿梭的絢爛年代。

《紐約攝影師的日與夜》（Peter Hujar's Day）

《史普林斯汀：走出虛無》（Springsteen: Deliver Me from Nowhere）

不追逐音樂教父的傳奇光環，而是凝視創作者的脆弱時刻。本片聚焦1982年布魯斯史普林斯汀退隱紐澤西孤室，將童年陰影、名望空洞與愛情創痛，傾注成〈Nebraska〉專輯的粗礪真聲。《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特化身工人皇帝，傳神演繹聲線與肢體動作。

《史普林斯汀：走出虛無》（Springsteen Deliver Me from Nowhere）

《嘻哈大騙徒》（California Schemin'）

兩名來自蘇格蘭的饒舌歌手，為了在音樂圈闖出名堂，竟謊稱來自加州。一騙從此命運大翻盤，飛上枝頭、合約到手。「X教授」資深影星詹姆斯麥艾維首執導筒，改編九〇年代真人真事，混雜諷刺與同情，並寄託詹姆斯麥艾維本人的蘇格蘭身份思考。

《嘻哈大騙徒》（California Schemin'）

《搶救科隆音樂會》（Köln 75）

1970年代，16歲憤青薇拉成為德國最年輕的巡演經紀人，操刀鋼琴奇才奇斯傑瑞特的一人一琴即興獨奏會，促成〈科隆音樂會〉偉大爵士專輯問世。本片以跌宕敘事呈現傳奇背後的運籌帷幄，重現藝術創作與青春熱血交織的精彩瞬間。

《搶救科隆音樂會》（Köln 75）

《傑夫巴克利：曲終未散》（It's Never Over, Jeff Buckley）

聲線獨特的天才歌手傑夫巴克利以首張專輯〈Grace〉一鳴驚人後，就意外驟逝。這部紀錄片由頭號樂迷布萊德彼特監製，透過母親、伴侶與音樂夥伴視角，還原歌曲緣起。更巧妙繪織音樂銀河，讓妮娜西蒙、齊柏林飛船、琵雅芙等巨星，與傑夫巴克利跨時空共鳴。

《傑夫巴克利：曲終未散》（It's Never Over, Jeff Buckley）

《瑪莉安菲絲佛：破碎重生》（Broken English）

年初去世的英國歌手瑪莉安菲絲佛，六十多年在創作上持續突破，卻總與「米克傑格前女友」標籤綁定。這部紀錄與劇情交織的傳記片，透過虛構的「不被遺忘部」，反轉被媒體扭曲的女性形象，由蒂妲史雲頓攜手《1917》喬治麥凱演出主管與員工，一起對抗遺忘與誤讀。

《瑪莉安菲絲佛：破碎重生》（Broken English）

《吉勒摩戴托羅：怪物的迷宮》（Sangre del Toro）

從童年回憶、亡靈節，到擺滿奇異珍藏的大型個展，這部紀錄片帶領觀眾走進墨西哥名導吉勒摩戴托羅的怪物產地。不只貼身返鄉跟拍，還深入討論日本、墨西哥與大衛柯能堡等靈感來源，連恐怖漫畫大師伊藤潤二都現身告白。導演伊夫蒙梅爾將受邀來台交流。

《吉勒摩戴托羅：怪物的迷宮》（Sangre del Toro）

《小津日記》（The Ozu Diaries）

日本電影大師小津安二郎藝術地位超然，卻鮮少公開表露個人情感。這部紀錄片細密爬梳日記、隨筆、訪談、信件與影像等蛛絲馬跡，追索片中凝視物哀的洗鍊之眼如何煉成。文溫德斯、黑澤清、蔡明亮、盧克達頓等當代名家，一一化身粉絲傾訴崇拜。

《小津日記》（The Ozu Diaries）

《萊芬斯坦：影像的背叛》（Riefenstahl）

是天才，還是共犯？蘭妮萊芬斯坦以驚人美學拍下《意志的勝利》與《奧林匹亞》，卻也被視為納粹御用導演。她堅稱自己只為藝術，不涉政治。但本片檢視海量檔案，化為扣人心弦的翻案調查，拼湊出藝術傳奇的複雜面貌。榮獲香港電影節火鳥大獎評審團獎。

《萊芬斯坦：影像的背叛》（Riefenstahl）