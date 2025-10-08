《他年她日》許光漢10/9影人場限時爆料 張艾嘉趣談導演是薯仔本人

由「亞洲男神」許光漢與袁澧林領銜主演、張艾嘉監製、龔兆平執導的奇幻愛情鉅片《他年她日》，中秋連假全亞洲同步上映後話題延燒，上映首周即勇奪全台新片票房冠軍，掀起網友熱烈討論。電影以時間差愛戀為主軸，結合科幻與愛情雙重敘事，被譽為「不只是愛情片」，更是讓觀眾「邊哭邊燒腦」的浪漫奇幻之作。

不少影迷觀影後紛紛在社群整理角色時間軸，笑稱「要認真看才看得懂」，有觀眾讚電影故事的本質和題材都不錯，「如果看不懂時間軸而否定它，就錯失了箇中樂趣。」也有網友說：「這部電影將愛情片包裝成奇幻寓言，去比喻愛情裡的落差與等待。」甚至有網友整理看片前的懶人包：「這不是一般的愛情電影，要先搞懂時間計算方式，才更能明白她愛了一陣子，他卻愛了一輩子。」 形容這場跨越時空的愛情極致動人。

為回應觀眾熱烈迴響，片商特別推出幕後實境秀《〈他年她日〉的我們：特別篇》，由張艾嘉、導演龔兆平、藝術總監文念中與主演群許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤共同對談，公開拍片祕辛。龔兆平笑說，主角「薯仔」與「番茄」的名字其實靈感來自日常生活，「我寫劇本時常用朋友名字，『薯仔』在廣東話裡是形容笨笨又單純的男生，搭配『番茄』正好是一道家常菜組合。」

張艾嘉則打趣補充：「導演自己其實就是那顆薯仔，總是站在碼頭等人！」全場笑聲不斷；而張艾嘉更在節目一開場下廚做菜，許光漢看著馬鈴薯被刨絲，竟入戲喊「心如刀割」，逗樂眾人。

幕後實境秀《〈他年她日〉的我們：特別篇》由張艾嘉（中）、導演龔兆平（左起）與主演群許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤及藝術總監文念中共同對談，公開拍片祕辛。圖/甲上娛樂提供

《他年她日》上映後不僅票房報捷，更獲得影評與名人圈一致口碑盛讚，音樂人黃韻玲呼籲觀眾「在有限時光裡珍惜彼此相愛的時刻」，監製葉如芬形容：「無重力的飛翔畫面令人難忘，浪漫極致！」資深演員王月也感動表示：「時空跨越，愛是唯一座標。許光漢以純摯演技，將每一次相遇化為瞬間的永恆。」涂善存感嘆：「不管是一年或一日，在有限生命裡做選擇，錯過幾天便是一輩子。」導演黃熙認為電影「對愛與時間的詮釋有一種魔力」，大田出版社總編莊培園更稱讚許光漢是真演員，「打破時間空間框架，可以看到許光漢成為頂尖演員不是浪得虛名！」

有網友自發整理出「時間軸懶人包」，更有觀眾二刷仍淚崩：「她的一日是他的一年，看懂時間軸後再看一次更感動。」甚至有粉絲笑稱：「《他年她日》是今年最需要帶衛生紙的愛情片！」面對不同評價，監製張艾嘉坦言，《他年她日》是一次前所未有的挑戰；導演龔兆平則回應網友留言：「其實我們故意把前段一小部分的節奏稍微調慢，讓大家可以去理解電影裡的時間差，進入男女主角的世界。」

《他年她日》𝟏𝟎/𝟗(五)影人特別場活動。圖/甲上娛樂提供

跨越時空、愛與時間錯位的奇幻命題，《他年她日》用極具視覺張力的畫面與深刻人性詮釋出「瞬間即永恆」的愛戀哲學。面對觀眾滿滿的好奇提問，導演與許光漢將於10月9日影人特別場活動與觀眾面對面，分別現身台北松仁威秀影城、美麗華大直影城、西門國賓大戲院，邀請影迷一同揭開這場愛與時間交錯的秘密。《他年她日》現正熱映中，想更了解《他年她日》世界觀及時間軸的觀眾，請把握難得機會，更多活動與宣傳資訊👉甲上娛樂官方粉絲團

《他年她日》。圖/甲上娛樂提供

《他年她日》許光漢（右）與袁澧林主演。圖/甲上娛樂提供

許光漢（左）與袁澧林領銜主演的《他年她日》自釜山影展世界首映以來即獲得熱烈討論。圖/甲上娛樂提供

《他年她日》以時間差愛戀為主軸，結合科幻與愛情雙重敘事，被譽為「不只是愛情片」，更是讓觀眾「邊哭邊燒腦」的浪漫奇幻之作。圖/甲上娛樂提供

《他年她日》不僅是許光漢回歸後的首部力作，更在視覺特效、服裝美術、音樂層面展現國際級水準。圖/甲上娛樂提供

《他年她日》許光漢與袁澧林的跨時空虐戀打動人心。圖/甲上娛樂提供

許光漢（上）與袁澧林在《他年她日》的跨時空虐戀打動人心。圖/甲上娛樂提供

《他年她日》。圖/甲上娛樂提供

《他年她日》國際版海報。圖/甲上娛樂提供