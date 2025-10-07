《終極戰士：殺戮星球》最終預告釋出 怪獸圖鑑大公開

二十世紀影業科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》將調整於11月6日（四）大開殺戒震撼大銀幕！最終預告與海報一次齊發，看經典IP回歸大銀幕終極對決！

在《終極戰士：殺戮星球》最新預告中，身處陌生寬廣星球的宇宙最強獵人終極戰士，面臨傾巢而出的各種攻擊噬血怪獸猛攻，包括像猴子般在樹林裡擺盪的「長臂怪」、如同大象卻一點都不溫和的「長鼻獸」，以及先前便已曝光過的奇異「翼手龍」，最後更有被喻為「不死之獸」終極大魔王的威脅，預告大量展現險象環生的刺激動作大場面，喜歡大型怪獸動作片的影迷肯定會被完全打中！

經典IP「終極戰士」回歸大銀幕，這回卻前所未有地從掠奪者淪為獵物，也首度從以往人類主角轉換成他的視角，身置殘酷的宇宙壯闊獵場 ，他唯有背「血」一戰才能生存！連場動作與視覺特效也全面升級，絕對也會令驚悚動作片迷大呼過癮！

本片亦為銀幕科幻驚悚動作傳奇《終極戰士》面世將屆40年來的最新篇章，要能夠「身歷其痛」地體驗超快感史詩冒險，勢必親眼在大銀幕上見證！《終極戰士：殺戮星球》將於11月6日（四）各種特殊版本大開殺戒震撼大銀幕！

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

