《迷宮裡的魔術師》福山雅治x有村架純 驚悚命案與華麗魔術完美交織

★ 破億暢銷作家東野圭吾同名小說改編，最強懸疑娛樂鉅獻！

★《信用詐欺師JP》系列導演田中亮，打造史詩級娛樂之作！

★ 東野圭吾 X 福山雅治「黃金組合」再度攜手，開創新時代黑暗英雄！

★ 真人實演魔術大場面，結合縝密懸疑推理，顛覆想像的全新觀賞體驗！

★ 福山雅治親自創作主題曲〈幻界〉，呈現遊走虛實之間的魔術師世界！

《迷宮裡的魔術師》改編自日本知名直木賞獲獎推理作家東野圭吾，在2020年發行的同名小說，小說發行至今已經熱銷超過百萬冊，並在亞洲各地同步出版。與東野圭吾多次合作的「日本天王」福山雅治，在富有盛名的《神探伽利略》系列當中，飾演古怪天才物理教授「湯川學」，是他的演技代表作之一。長年演出該角色的他，時常在腦中想像：「如果像湯川學一樣頭腦清晰的人，墜入了黑暗，成為『惡』的一方，他會變成什麼模樣呢？」因此，他與東野圭吾在一次對談中提及，希望東野老師能創造出一個完全不同於以往的黑暗角色，並希望自己能有機會演繹這位「黑暗英雄」。

當東野圭吾開始構思新作時，便想起了福山雅治的這項請求，認為若能由他詮釋一位絕對不走正道、為了解開謎團不擇手段的反派人物，將會非常具有魅力。接著他也進一步思考：「如果要符合不擇手段解謎的概念，這個人要怎麼做？為了智取警方，這個人會有什麼特殊技能？」想來想去，他不希望太過依賴工具，而是僅靠「個人能力」便能贏過對手，最終決定以「魔術師」為題材，動筆寫下了這本暢銷小說。

在小說確定電影化後，劇本創作也隨之展開。為了打造能夠承接《神探伽利略》系列，並兼具娛樂性與推理懸疑性的全新作品，加上小說主角是稀世表演者，因此製作團隊希望有一位能將作品昇華成更具娛樂性的導演，於是請來曾執導《信用詐欺師JP》系列的田中亮擔綱。製作團隊在改編上不只是照搬原作，而是在理解原作核心後，將「人性」放在最重要位置去進行刻畫，並透過影像將故事以更有趣且華麗的形式呈現。福山雅治也在討論過程參與其中，並向劇組提出許多想法，讓「神尾武史」這個角色更加立體。

選角方面，除了福山雅治是既定且不可或缺的人選外，他在片中所飾演的「武史」，也將與姪女「真世」共組搭檔，一同找出家人慘遭殺害的真相。而真世一角，正處於失去父親的敏感狀態當中，卻仍得一邊與武史唇槍舌戰，一邊查明案情真相，在情感的掌握上必須細膩平衡。如此具備挑戰性的演出，劇組一致決定邀請「日本奧斯卡影后」有村架純演出，而這也是福山雅治跟她的首度合作，透過難得一見的叔姪組合，化身前所未見的最強破案搭檔！

不僅如此，本片更集結豪華卡司，包括仲村亨、生瀨勝久、伊藤淳史、丸山智己等資深演員，以及成田凌、生田繪梨花、森永悠希、犬飼貴丈、木村昂、岡崎紗繪等多位如日中天的新生代演員。在這群「全員可疑」的豪華演員群當中，本片將透過華麗的魔術技法，逐一解開謎團、找出背後兇手，也讓本片在日本上映後，一舉登上日本新片票房冠軍寶座，值得台灣觀眾進戲院，透過大銀幕體驗這場史詩級的懸疑娛樂饗宴！

《迷宮裡的魔術師》(Black Showman)故事講述，一處在疫情蔓延後，失去昔日熱鬧活力的小鎮，深受學生愛戴的前國中教師神尾英一（仲村亨飾演）慘遭不明人士殺害。原本還有兩個月就要步入結婚禮堂的真世（有村架純飾演），在收到父親喪命的噩耗後，不得不立刻重返小鎮，試圖找出父親的死亡真相。沒想到，她卻在老家意外迎來許久不見的叔叔武史（福山雅治飾演）。曾在拉斯維加斯叱吒風雲的武史，曾是一位魔術師，不僅擁有精湛的魔術技藝，更擁有媲美偵探般的觀察力與巧妙的審問技巧，讓他與真世一同踏上破解命案的旅途，運用華麗手法，解開一層又一層的謎團…。