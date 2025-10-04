《國寶風暴》李帝勳x柳海真 搶救搖搖欲墜的燒酒公司

別相信任何人！刺激鉅獻《國寶風暴》（BIG DEAL）啟發自真實事件，由《我只是個計程車司機》團隊熱血打造，集結《破墓》柳海真、《模範計程車》李帝勳、《韓山島海戰》孫鉉周、《我們的藍調時光》崔永葰、《大賣空》文峰等實力派演員精彩共演！

《國寶風暴》故事敘述1997年的亞洲金融海嘯，讓以獨特口感席捲全韓的國寶燒酒搖搖欲墜。瞄準此時機點的全球投資公司的職員仁凡（李帝勳 飾），為了收購國寶燒酒而接近國寶集團；將國寶燒酒視為自己人生的國寶集團財務理事鍾祿（柳海真 飾），為了拯救公司而十分依賴聰明的仁凡。為了守護奉獻一生的公司的鍾祿，與為了收購其公司而接近鍾祿的仁凡，目的不同的兩人因為燒酒而愈走愈近……

柳海真在《國寶風暴》中飾演燒酒公司「國寶」的財務理事「鍾祿」，對於會參與本作的原因，他幽默地說：「可能因為是跟酒有關的故事，我讀劇本時讀得很順呢！『鍾祿』這個人物很有人情味，我很喜歡他這一點，因此就決定參演本作。」李帝勳在本作中則飾演「仁凡」一角，為了收購國寶集團而接近「鍾祿」，對於參演本作的感想，他表示：「聽說柳海真前輩會參演本作，我覺得這是很難得的機會，就決定參演了，真的很期待！」兩人在《國寶風暴》中展現充滿爆發力的演技，將令觀眾深陷其中！精彩鉅獻《國寶風暴》10月17日（五）在臺上映！

《國寶風暴》柳海真為戲喝酒上工？！李帝勳狠灌一瓶燒酒慘斷片？！

《國寶風暴》故事啟發自外資收購韓國燒酒公司的真實事件，電影中出現了多飲酒場面，柳海真對此表示：「我本來就很愛喝燒酒，所以把燒酒喝得很好喝的戲對我而言並不難，希望觀眾在看電影時，也會想一起喝杯燒酒。」柳海真也透露在拍攝喝酒場面時，在不妨礙演技的前提之下，也會喝一、兩杯酒讓自己更入戲。

李帝勳則表示自己不太會喝酒，原本對於燒酒的印象就是很苦，但藉由這次的作品再次喝了燒酒後，感受到它的甘味，漸漸適應了燒酒的味道，戲外也開始會喝燒酒了。李帝勳還透露自己的酒量大概是一罐啤酒、半瓶燒酒的程度，他說：「以前剛上大學時，在聚會上我曾一口氣喝完一瓶燒酒，結果不到一個小時就斷片了。隔天頭痛欲裂，也很畏懼自己失去前一天記憶的感覺，在那之後我就下定決心不再逞強喝酒了！」

《模範計程車》李帝勳為柳海真馬上答應接演《國寶風暴》。圖/車庫娛樂提供

《國寶風暴》李帝勳為扮分析師做夢也在背英文臺詞！盼再與柳海真合作！

李帝勳這次在《國寶風暴》中飾演任職於外資公司的分析師，在本作中要說許多艱澀經濟用語的英文臺詞，他表示：「努力想完美地呈現劇本上的臺詞，但因為不是日常生活中會說的話，艱澀的經濟用語讓我感到很辛苦，連做夢時也會出現那些臺詞，令人難忘！」挑戰性十足的英文臺詞讓李帝勳壓力很大，因此他到處尋求協助，並請幫忙修正英語臺詞的老師將臺詞錄音讓他練習，掌握好英語臺詞的語調和語氣。

此外，對於首度和柳海真合作的感想，李帝勳表示：「很高興能藉由本作和柳海真前輩合作！當我看著前輩時，覺得電影就是他的人生。我是看著前輩而有了成為演員的夢想，這次能共演真的令我很心動。在本作中我們雖然立場不同，但過程中也培養了情誼。每當在對戲時，總感到很神奇、驚訝，前輩也讓我深受刺激，真的很棒！大家也知道前輩很幽默風趣，通常進行舞臺問候活動時，會有感到疲憊的時候，但前輩總是會說些很有趣的話，令人忘記時間。」李帝勳也透露和柳海真對戲時，柳海真將角色演得活靈活現，他才能一起展現更自然的演技，他也希望下次有機會能再和柳海真合作！

李帝勳今年上半年拍攝了備受關注的第二季《Signal信號》，他表示：「睽違10年能和金憓秀、趙震雄等前輩們重聚一起演戲，真的是很難得的一件事，我會一輩子銘記在心。拍攝現場依舊忙碌，但在我累積了一些經驗後再和前輩們合作時，比較能樂在其中地進行拍攝了，很努力想記住和前輩們對戲的每個瞬間！」精彩鉅獻《國寶風暴》10月17日（五）在臺上映！

