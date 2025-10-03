《風林火山》金城武x劉青雲x梁家輝x古天樂 15億絕版陣容刷新罪惡尺度

男神金城武睽違八年唯一大銀幕作品

《風林火山》終於來了，金城武終於來了！耗時八年製作，由執導《殭屍》的導演麥浚龍，打造前所未見的絕美香港、萬眾矚目的犯罪劇情鉅作，正式宣布台灣在10月9日上映！

風林火山》集結超強卡司，由金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓領銜主演。其中金城武更是久別大銀幕八年，《風林火山》也是金城武近年唯一主演的電影，讓粉絲望眼欲穿，如今終於確定10月9日與觀眾大銀幕相見。從預告中可見金城武依舊帥氣十足，服裝更是有型到爆。喜歡金城武的粉絲們，《風林火山》肯定讓大家大飽眼福，一解相思。

從今年五月《風林火山》獲邀參加坎城「午夜展映」單元後，直到現在才揭開多年製作的神秘面紗。從預告就可看到導演麥浚龍精心打造的極致美學，還有盛大的爆破場面和槍戰動作。《風林火山》耗資四億港幣（約15億多台幣），創下香港犯罪動作類型影史最高的預算，劇組更是打造了面積達6萬平方呎的1:1比例銅鑼灣實景。在預告可以看到更多精彩的銅鑼灣槍戰場面，更是感受到高規格預算所呈現的動作質感。

《風林火山》古天樂演出冷血殺手。圖/壹壹喜喜電影圖供

集結劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓、杜德偉…等超一流卡司

除了金城武帥氣現身，劉青雲、梁家輝、古天樂也是各自帥氣有型。其中劉青雲以中長髮造型出現，片中飾演鐵血警察，在銅鑼灣槍戰中，和歹徒激烈駁火。梁家輝則飾演退休警官，臉上的傷痕和造型就十分有戲。古天樂則扮演亡命殺手，開槍和多場動作戲讓人目不轉睛。還有眾多卡司也是正式公布，包含杜德偉、鮑起靜、林俊賢、盧冠廷、姜珮瑤還有衛詩雅…等，眾多實力派演員參與，星光熠熠。

《風林火山》由麥浚龍身兼監製、導演及編劇，是他銳意為香港電影創下新風格，顛覆犯罪劇情片敘事格局的作品。該片由金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓領銜主演；杜德偉、鮑起靜、林俊賢、盧冠廷、姜珮瑤主演；衛詩雅特別演出；甘國亮、盧海鵬、劉永、吳嘉龍、李元霸聯合演出。

《風林火山》故事講述一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」，比想像中更可怕、更混亂，結局誰來撥亂反正？《風林火山》將於10月9日全台盛大上映。

《風林火山》男神金城武睽違八年唯一大銀幕作品。圖/壹壹喜喜電影圖供

《風林火山》高圓圓飾演心理醫生片中成關鍵。圖/壹壹喜喜電影圖供

《風林火山》梁家輝飾演退休警官造型氣場十足。圖/壹壹喜喜電影圖供

《風林火山》劉青雲中長髮造型飾演警探與歹徒激烈槍戰。圖/壹壹喜喜電影圖供

《風林火山》前導海報。圖/壹壹喜喜電影圖供

《風林火山》。圖/壹壹喜喜電影圖供