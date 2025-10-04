金馬62／《好孩子》2項提名 變裝皇后在謊言裡尋找愛的真實

《好孩子》劇情改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」（Sammi Zhen）、本名林同利（Christopher Lim）的真實故事。故事描述，變裝皇后家好為照顧罹患失智症的母親菊花嫂而回到家中，某夜家好表演忘了卸妝就回家，母親嚇了一跳，為了讓媽媽冷靜，家好撒謊說媽媽其實生了一男一女，而母親竟然信以為真。兩人在一次次的互動中，漸漸重建親情，也重新理解自我、擁抱愛與身分認同。

《好孩子》 預計今年12月在台上映，共入圍金馬2項：

最佳男主角：許瑞奇

最佳造型設計：Shahreens, 佘美璇

【入圍感言】

許瑞奇：

「謝謝金馬的肯定，第一次入圍真的很開心，沒想到（電影）能在新加坡以外被看到。真的很感謝導演王國燊的支持和引導，還有導師巫紹棋在演繹上給我的指導，讓我能更好的發揮『家好』這個角色。謝謝 Ah Zhen Sammi 的故事，也要感謝整個電影團隊的努力跟付出，謝謝我們的梳化及服裝部 – Shahreens 還有 Dollei。希望《好孩子》會有更好的成績，被更多人看到，因為《好孩子》真的說出了一個非常貼心的故事。」

《好孩子》許瑞奇。圖/甲上娛樂

