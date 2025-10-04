金馬62／《人生海海》5項提名 黑色幽默解構馬來西亞華人家庭的文化衝突
《人生海海》是關於一個馬來西亞華人家庭離散的故事，主角阿堯回馬來西亞參加父親的葬禮時，原以為是哀傷、平靜的喪禮，沒想到卻是一場大動亂，父親被說秘密皈依伊斯蘭教，必須安葬在穆斯林墓地。阿堯和兄弟姊妹們決心尊重自己的傳統，踏上一段充滿黑色幽默、充滿變數的尋回遺體的旅程。
《人生海海》台灣檔期：預計2026年，共入圍金馬5項：
最佳劇情片
最佳導演：廖克發
最佳女配角：陳雪甄
最佳原著劇本：廖克發
最佳原創電影音樂：福多瑪
【入圍感言】
導演廖克發：
「從小，我就對『小蝦米對抗大鯨魚』的故事有一種執迷。《人生海海》的這部電影戲裡戲外都重演了這個奇蹟。我感謝戲裡每一個角色讓我感動的時刻，我感謝幕後每一個崗位讓我繼續堅持的時刻。」
陳雪甄：
「目前正在印尼劇組進行準備工作，工作人員傳來入圍金馬的消息，當下真的哭了！謝謝《人生海海》的劇組，這是一部非常非常用心，而且很棒的電影，不管有沒有入圍，每一個人都充滿才華，才能讓我的表演被看到。謝謝廖克發導演多年來的信任，謝謝大家對《人生海海》這部電影的肯定，希望到時候大家都能得獎，也希望觀眾都能進電影院欣賞這部作品。 」
