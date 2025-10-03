金馬62／《左撇子女孩》9項提名 台北單親媽生命力《艾諾拉》導演加盟助攻

由台灣導演鄒時擎執導、2026台灣奧斯卡代表《左撇子女孩》10月1日獲第62屆金馬獎包括最佳劇情長片等9項提名。導演鄒時擎自幼在台灣長大，直到輔仁大學畢業後才前往美國深造，聯手奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker)歷經《外賣》、《夜晚還年輕》、《歡迎光臨奇幻城堡》等片的合作經驗，才在25年後終於完成初衷之作《左撇子女孩》。

導演鄒時擎得知入圍大豐收，感性表示：「能以一個深深紮根於台灣的故事，被台灣最具代表性的電影獎項看見。這份等待，終於有了最美好的回應。」西恩貝克則說：「我高興得要飛上天了！《左撇子女孩》在金馬獎獲得 9 項提名！這部電影是我們獻給台北的一封情書，如今能在台灣這樣一個令人敬佩的影展（同時也是世界上最好的影展之一）得到這麼多的肯定，對我、對時擎、以及我們優秀的演員及劇組們來說，都是莫大的鼓舞。」今也同時發佈台版正式預告及海報，供影迷先感受電影魔力！

導演鄒時擎人在美國，依然克服時差守著入圍轉播，得知一連入圍最佳劇情片、最佳新導演、最佳剪輯、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳男配角、最佳新演員以及兩位最佳女配角共9項大獎的喜訊。她誠摯分享：「入圍金馬獎，對我來說像是一個漫長等待後的珍貴時刻。

《左撇子女孩》是我多年以前心中埋下的一顆種子，雖然並沒有經歷無數次的推翻重來，但卻一直等待著最適合的時機與條件去發芽。這不只是我個人的肯定，而是屬於整個劇組、演員，以及一路支持我們的朋友與家人。電影的完成是一個集體努力的結果，而這次金馬獎的入圍，更像是給予大家的禮物。最讓我感動的是，能以一個深深紮根於台灣的故事，被台灣最具代表性的電影獎項看見。這份等待，終於有了最美好的回應。」

獲知一生只能提名一次最佳新演員的馬士媛，因本片擔綱重任，也被金馬評審點評：「跟母親（蔡淑臻）還有妹妹（葉子綺）的對手戲，都展現她這個演員極具天賦的演出。」她驚喜回應：「謝謝、謝謝、還是謝謝！謝謝身邊的大家一直以來給予我的愛與支持，讓我有機會可以參與金馬…跟夢一樣。從劇組的大家身上，我看到了何謂有愛的團隊合作。我學習到了如何貼近的嘗試溝通、學習到了如何勇敢突破框架、學習到了如何正視並接受自己、學習到了如何用『愛』表達。如今可以跟著大家，一起牽著手走金馬，超級超級超級感動！可能還需要一些時間消化現在的感受，但我很明確知道，我由衷感謝所有人，家人、愛人、朋友、所有現在、曾經的工作夥伴，尤其是左撇子的大家。如果沒有大家的愛，看似好像很自信的我，其實真的很難去相信自己有能力做些什麼。把入圍感言當成得獎感言在寫，因為我已是「世上最幸福獎」的得獎主了！ 愛大家，也謝謝評審肯定 ！」

馬士媛在《左撇子女孩》中飾演蔡淑臻的女兒，面臨許多生活上的困境。圖/光年映畫提供

金馬執委會執行長聞天祥也在入圍記者會上盛讚：「導演鄒時擎成功的賦予了家庭通俗劇全新的節奏」。另點出入圍女配角的葉子綺（Nina），就是飾演的「左撇子女孩宜靜」本人，她的一舉一動能讓觀眾能隨著她的視角與表演，時而擔憂，時而會心一笑，是絕佳的魅力擔當。作為本屆金馬獎年紀最輕的入圍者，Nina還要與同片的蔡淑臻一起角逐最佳女配角，Nina說：「謝謝導演在我6歲的時候讓我出演《左撇子女孩》，這是我第一部主演的電影，能夠入圍金馬獎我替宜靜感到開心，因爲這部電影我去了好多國家參加影展，體驗從來不曾有過的經歷，累積許多美好的回憶，我覺得自己非常幸運，真的特別的感恩，希望大家喜歡這一部電影。」

正在忙於影集製作的蔡淑臻也激動不已地說：「可以跟喜歡的人們一起工作已經很夢幻，竟然還可以一起入圍，謝謝金馬獎，謝謝評審！」在片中與她有大量對手戲的黃鐙輝，也入圍男配角獎項，他稱入圍公布前，正在跟阮經天一起運動，笑說：「一定是因為剛剛一直騎在金馬影帝（阮經天）身上，也接棒到好運。從《艋舺》第一部電影到現在15年了，我從來沒有想過我能入圍金馬獎，謝謝這一路上找我拍戲的所有人 ，是你們讓我成長為更好的演員！謝謝你們讓我有機會被看到。」

在《左撇子女孩》中飾演母女的蔡淑臻（右）與葉子綺雙雙入圍金馬獎最佳女配角。圖/光年映畫提供

曾以《狂徒》獲得金馬獎最佳攝影的陳克勤，此次擔任《左撇子女孩》的攝影，他富有觀點的攝影視角，與高子皓共同提名本屆最佳攝影，陳克勤謙遜表示：「首先謝謝我的經紀人寶旭姐幫我處理了大大小小的雜事，感謝時擎導演讓我參與了這段奇幻旅程，謝謝演員們拿出了富有張力的表演，謝謝我的燈光師琥弦在寫實的環境下做出了如此魔幻的光影，謝謝我的好夥伴子皓，能再次與你一同工作是我的幸運，謝謝Sean將我們的素材炒成了可觀且美味的大餐，最後謝謝我的另一半諺諺，感謝妳總是給予我力量，除了感謝還是感謝！」 高子皓也回應：「逐光的過程，電影教會我謙卑。要感謝的實在太多太多，榮耀歸於我的父母，並向所有走在歷史裡的巨人獻上無邊的敬意，是你們讓我明白如何去聽、去看，去勇敢地成為此刻的我。」

《左撇子女孩》由台灣導演鄒時擎執導，奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製作人、共同編劇及剪接，描述單親媽媽淑芬(蔡淑臻飾)帶著兩個女兒宜安(馬士媛飾)和宜靜(葉子綺飾)離開鄉下，回到熟悉又陌生的台北，在熱鬧夜市擺攤討生活，三人努力適應都市節奏。當傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜—— 一位左撇子女孩使用被他斥為「魔鬼手」的左手，家族埋藏多年的秘密與心結也隨之浮現。《左撇子女孩》美國由Netflix取得發行權，定檔11月14日院線上映，預計11月28日在北美Netflix平台上線。台灣將於10月31日於全台戲院上映，Netflix上映時間仍洽談中，詳情見👉光年映畫官方FB

以《左撇子女孩》入圍最佳新演員的馬士媛被金馬評審盛讚展現演員的天賦。圖/光年映畫提供

金馬評審讚譽《左撇子女孩》的葉子綺毫無童星的油膩感。圖/光年映畫提供

黃鐙輝（左）在《左撇子女孩》中飾演一名在夜市擺攤的百貨小販，活靈活現入圍金馬獎最佳男配角。圖/光年映畫提供

蔡淑臻在《左撇子女孩》中將成熟女性的困境與進退表現自然流暢，深受評審肯定。圖/光年映畫提供

黃鐙輝在《左撇子女孩》中展現他可以收放自如的精湛演技。圖/光年映畫提供

《左撇子女孩》金馬9項提名「家庭通俗劇全新節奏」。圖/光年映畫提供