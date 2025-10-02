《睡覺的笨蛋》久保史緒里x平祐奈 我們雖笨拙卻是彼此的光

電影《睡覺的笨蛋》(ネムルバカ)改編自石黑正數的青春人氣漫畫，由現年僅31歲的新銳導演阪元裕吾執導，集結新生代人氣女星久保史緒里、平祐奈共同演出。向來以清純形象深植人心的平祐奈，此次染了一頭醒目的金髮登場，成功化身在台上閃亮帥氣、台下率性生活的樂團主唱學姊瑠夏。

對此，她笑稱自己這次做了好多從未做過的事情，染金髮、彈吉他、唱搖滾曲風的歌，這些通通都是第一次！然而儘管角色和本人大相逕庭，但平祐奈卻坦言自己和學姊瑠夏一樣始終努力追尋夢想，「我非常理解瑠夏努力追逐夢想的感受，因為我自己也一直追逐著夢想，我也相信世界上每個人也都或多或少有過這種努力追尋某樣事物的感受。所以我可以說是抱持著同理心在理解並演出這個角色的！」她坦言自己很小就因受到在演藝圈發展的哥哥姊姊影響，而對舞台、表演產生興趣，小學六年級時瞞著家人報名了是枝裕和電影《奇蹟》的試鏡，從此進入演藝圈。如今最大的夢想，就是朝著成為一名更傑出的女演員之路邁進。

至於在片中飾演學妹柚實，上月甫宣布從乃木坂畢業的久保史緒里則笑稱，社會大眾對柚實得過且過、過一天算一天的生活方式評價很兩極，現實生活中的她也是完全相反的存在，「我每天都要過得很有計劃，可說是和柚實的生活方式完全相反，但是這次演出後我發現我有實也很羨慕她這種自由自在的生活，隨心所欲地活在當下，回到家想睡覺就睡，睡前想吃東西就吃，這對我而言也是很新奇的體驗。」

兩人在片中是無話不談的學姊學妹兼室友，戲外也建立起好友誼，平祐奈回憶起兩人初次見面的那天，笑稱：「當時第一次見到久保史緒奈時她很害羞，我也沒想過我們會成為這麼好的朋友，後來殺青拍完電影後反而開始常常見面，成為無話不談的朋友了呢！」《睡覺的笨蛋》將於10月31日在台上映。

《睡覺的笨蛋》。圖/天馬行空提供

大四的鯨井瑠夏（平祐奈 飾）和大三的入巢柚實（久保史緒里 飾）是住在同一間女子宿舍的前後輩。對生活缺乏熱情、沒有特殊興趣的入巢在二手書店打工，過著得過且過的生活；而鯨井儘管老是過著有一餐沒一餐的窮日子，卻始終努力追逐著自己的音樂夢想，與夥伴們共組獨立樂團「PEATMOTH」，更以一首《睡覺的笨蛋》累積不少人氣。

閒暇時，兩人一起窩在廉價居酒屋或宿舍裡喝酒、看老電影、天南地北地閒聊打發時間，不論是對未來的迷惘，還是對自身才華的質疑，她們總是用雲淡風輕的笑語和一針見血的安慰，成為彼此最堅強的後盾。然而某天，一通來自東京大型唱片公司的電話徹底讓兩人的生活發生了天翻地覆的變化......

