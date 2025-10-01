《光》家庭、科幻、懸疑、末日交織 《蘿拉快跑》導演的絕妙混搭

《蘿拉快跑》德國名導湯姆•提克威（Tom Tykwer）執導《光》（The Light）10月3日中秋連假全台上映，不僅是柏林影展的開幕片，近日試片結束後佳評如潮，而導演的經典神作《蘿拉快跑》於10月4日在光點華山電影館限量放映，影迷可以一次觀賞齊湯姆•提克威兩部神作！

《光》的劇情主要講述在柏林，一個支離破碎的中產階級家庭，由年約50歲的夫妻、17歲的雙胞胎姊弟與8歲的小弟組成。家人之間形同陌路，各自沉浸在內心的混亂與孤寂中。直到一位神秘的敘利亞女管家走進他們的生活，這個四分五裂的家庭才意外踏上一條改變命運的新旅程。她的氣質專注而神秘，逐漸與每位家人成為無可言喻的羈絆。但很快，他們發現她的出現並非偶然——她早已尋找這家人多時，並將帶領他們走向一段未知的、足以改變一切的旅程。

近日《光》試片結束後，影評人對此片讚譽有佳，佳評如潮，作家、詩人顏艾琳讚揚此片「湯姆提克威影、劇交融的處理手法，我非常喜歡。帶著魔幻異趣的劇情，邁向結尾卻越來越驚悚，這部電影真的要看大銀幕，才能進入導演精心設計的敘述空間。」

導演、詩人、策展人鴻鴻（閻鴻亞）讚揚此片「看看歐洲人如何處理各種內心和道義的焦慮，以及電影類型的開發融合，當作一部沒有超能力英雄的超能力電影，還是有不少觀影樂趣。」

《光》。圖/聯影電影提供

影評人龍貓大王通信讚揚此片:「這好像是家庭劇、又好像是科幻劇、還有點懸疑、末日……但這正是提克威的美妙之處。」

影評人Lizard的海底影院讚揚此片「熱愛電影這門藝術與關心這個世界的人都該看的年度邪典之作」、金馬影展亞洲電影觀察團 躲在電影裡的詩人表示：「電影語言太迷人，開場就被捲入漩渦。全片狂亂傲慢卻真誠，大膽魔幻又寫實。」影評人 洪光遠大讚，編導「以簡馭繁」詮釋/處理當前世紀亂象的功力雖，未人化境，已不容小覷！

金馬亞洲電影觀察團影評人朗高電影議世界表示：「如果不是真正在對話，那麼交流不過就是現狀的呈現而已。」大雜燴般，滿溢著想說的話，也的確說得深刻。尤對某種家庭型態的描繪，真切細膩到讓人不安。它的氣質依舊獨特，每個角色都有一段Solo，以自身的語調姿態，精妙演繹心境與處境。那道指引的光，起初帶著諷刺，最終歸於纯粹。

凡於光點華山電影館購買《光》上映期間任一場次電影票1張 ，即可兌換全台獨家【光】A3原文海報1張。(數量有限，送完為止)。導演經典神作《蘿拉快跑》光點華山10/4特別場贈A3海報，凡購買10/4 (六)18:30《#蘿拉快跑》特別場電影票1張 ，憑電影票即可兌換領取台灣限定特典「蘿拉快跑」A3海報1張。

10月3日上映的《光》預售票於博客來售票網和聯影蝦皮賣場販售。《光》全台上映戲院包括光點華山電影館、真善美劇院、信義威秀、南港LALAPORT威秀、國賓長春影城、喜樂時代影城南港店、新店裕隆城威秀、桃園統領威秀、SBC星橋國際影城、台中TIGER CITY威秀、台南大遠百威秀、高雄大遠百威秀、喜樂時代影城高雄店。

更多電影上映資訊請洽聯影電影官方臉書粉絲團和聯影電影官網。團購包場資訊請洽聯影電影02-2361-6676 張小姐或email聯影官方客服信箱cineplex.tw@gmail.com詢問

《蘿拉快跑》。圖/聯影電影提供

