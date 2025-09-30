金馬影展跨界專題：遊戲鬼才「小島秀夫」分享5部片，解密遊戲與電影的影像語言

電影魅力無遠弗屆，以《潛龍諜影》、《死亡擱淺》系列遊戲享譽全球的日本遊戲鬼才小島秀夫甚至在社群帳號自介上寫了「我的身體70%是由電影構成的」，明星諾曼李杜斯、邁茲米克森、蕾雅瑟杜，名導吉勒摩戴托羅、尼可拉溫丁黑芬也紛紛參與他製作的遊戲角色演出。

持續擴展影迷想像界線的金馬影展特別邀請小島秀夫來台，放映精選五大經典，包括日本電影巨擘黑澤明的《天國與地獄》、史丹利庫柏力克的科幻史詩《2001：太空漫遊》、馬丁史柯西斯勇奪坎城金棕櫚的《計程車司機》、雷利史考特的《銀翼殺手最終版》，以及澳洲名導喬治米勒「瘋狂麥斯」系列的代表作《衝鋒飛車隊》。小島秀夫已確認出席《衝鋒飛車隊》映後大師講堂現身說法，其餘四部經典將由台灣影人與各領域專家跨界對談，為電影影響力畫出不同以往的樣貌。小島秀夫也將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓，期待與台灣影人進一步交流。

《衝鋒飛車隊》（Mad Max 2 The Road Warrior, 1981）。圖/台北金馬影展提供

小島秀夫對電影如數家珍，也反映在遊戲創作上。他以獨特的戲劇性打造充滿美感與詩意的遊戲世界，透過龐大宏觀的敘事，創造深具意義的角色，展現電子遊戲和玩家互動的各種可能，被視為首屈一指的電子遊戲導演。這次特別為金馬影展挑選五部影響他人生和創作的經典電影。包括影響他創作初衷的《天國與地獄》（High and Low, 1963)，在懸疑推理中，透過商人、綁匪和警察三方視角展現社會貧富對立；還有讓他從創作艱難期重新振作的《2001：太空漫遊》（2001: A Space Odyssey, 1968）。

《天國與地獄》（High and Low, 1963)。圖/台北金馬影展提供

《計程車司機》（Taxi Driver, 1976）所展現的孤獨感，在他的遊戲裡隨處可見；而《銀翼殺手最終版》（Blade Runner: The Final Cut, 1982）與《衝鋒飛車隊》（Mad Max 2: The Road Warrior, 1981），則是劃時代的先驅之作，以前所未見的影像語言，創造出嶄新的世界與美學。其中，《衝鋒飛車隊》更被他特別選為台灣觀眾專屬場次，他也將於映後舉辦大師講座。

為了讓這次專題更具意義和趣味，除了小島秀夫主講《衝鋒飛車隊》外，金馬影展也將邀請各領域玩家代表和台灣影人，針對另外四部影片進行精彩映後對談，希望跨界的觀點碰撞能在影迷和電玩迷之間激出新火花，開創更多新的啟發。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定👉台北金馬影展官網👉金馬影展 TGHFF Fb粉絲專頁

《2001：太空漫遊》（2001 A Space Odyssey, 1968）。圖/台北金馬影展提供

《計程車司機》（Taxi Driver, 1976）。圖/台北金馬影展提供

《銀翼殺手最終版》（Blade Runner The Final Cut, 1982）。圖/台北金馬影展提供

2025金馬影展跨界專題，遊戲鬼才小島秀夫確定來台出席大師講座並擔任金馬獎頒獎嘉賓。圖/台北金馬影展提供