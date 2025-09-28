《96分鐘》票房破1.1億 林柏宏高歌阿信現身相挺

華語電影首部以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》持續熱烈上映締造好口碑，票房正式宣告突破1.1億，電影揪心劇情搭配著專屬的音樂歌曲，近來電影熱播也讓歌曲的聆聽度與話題引發影迷們高度搶聽！相映音樂27日特別在信義區舉辦電影特映會與影迷歡聚，電影票一開售就秒殺！

不僅看得精彩，更是聽得過癮！創作女團「BOOM！怪物星人」、法蘭、Ray黃霆睿專屬電影的歌曲，男主角林柏宏不僅出席宣傳、更破例開口高歌，最令人驚喜的是，擔任電影音樂統籌的五月天阿信竟在電影院無預警現身、接著與法蘭與林柏宏對唱〈What Am I Fighting For〉掀起了整場高潮，也再度為電影做足最佳宣傳、成為最大咖的票房催票震撼彈，阿信盛讚：「《96分鐘》締造了2025的票房與口碑的雙奇蹟，希望在亞洲所有的城市，都有機會引進上院線，讓大家一起在戲院感受這一部『破億神作』。」

在電影播映前，直接把電影院變成演唱會現場、創作女團「BOOM！怪物星人」先打頭陣演唱形象宣傳曲〈敵手〉炒熱氣氛、緊接Ray黃霆睿傾力演繹〈Don’t Tell Me Who I Am〉、再來則是法蘭登場詮釋〈他們依然愛著〉、最後則是終極彩蛋，法蘭與電影男主角林柏宏對唱〈What Am I Fighting For〉令全場陶醉時，林柏宏表示：「第一次有機會在電影院裡面唱歌，是非常特別的經驗，而且很驚喜能跟法蘭和信哥一起合唱，很緊張但也感覺很熱血。」五月天阿信更是無預警現身，在歌曲後段驚喜合唱，用實際行動力挺華語電影，更是引發全場影迷尖叫，不敢相信這破天荒的演唱組合！

有別於舞台，這次在院廳獻唱專屬於這部電影的音樂作品，小魏魏嘉瑩形容：「有一種特別的使命感，〈敵手〉是為《96分鐘》量身打造的一首歌，能在電影院演出，覺得意義非凡，特別是演出結束後還能直接觀賞電影，實在是雙重享受。」小V郁采真則說：「自〈敵手〉歌曲、MV發行後，第一次的公開演出，就在電影院，感到期待和興奮。非常期待帶給大家和電影《96分鐘》一樣目瞪口呆的精彩表演，讓大家忘記要吃手中的爆米花！」

《96分鐘》相映音樂舉辦電影特映會與影迷歡聚，BOOM！怪物星人。圖/相映音樂提供

琳誼 Ring顯得雀躍：「這是第一次演出這首歌，不同於以往在舞台上，能在院廳裡把它唱出來，和電影一起被觀眾感受，對我來說特別新鮮，也很有紀念意義。」溫妮WINNI直呼：「很興奮！解鎖了一個新舞台！而且居然是在電影院的場地，還能在演唱完後直接看《96分鐘》的電影，人生一大新體驗解鎖！」

Ray為電影創作〈Don’t Tell Me Who I Am〉，提及首唱心情：「覺得很特別，因為這也是我第一次公開演唱這首歌，而且在電影院裡唱歌的感覺也很不一樣，不只是單純的表演，在演唱之後，還能和觀眾一起沉浸在電影裡。對我來說，更貼近故事也更貼近觀眾了。」他透露觀看電影時忍不住鼻酸：「在主角最後犧牲的時候，我確實有點鼻酸，那一刻心裡很震撼。因為電影裡那種「必須做出選擇、甚至有人不得不犧牲」的情境，會讓我不斷想，如果是我，我能不能承受那樣的決定？對我來說《96分鐘》不只是災難片，它更提醒我：在現實生活中，我們也常常面對真假難辨的訊息和輿論壓力。如果沒有自己的判斷，很容易被帶著走，唯有守住自己真正相信的價值，才不會在關鍵時刻迷失。」

法蘭這次攜手林柏宏共演：「希望在電影敘事之外，歌曲創作的詮釋方式也可以幫助延伸更多情感。」去年看毛片的時候就被劇情打動落淚，分享觀看感觸：「抉擇真的好難，生怕顧此失彼，而且人生裡的選擇，常常都是回不了頭的，結局不可反轉，造成的影響不可逆，只能留下許多個「what if⋯」在接下來的人生裡無限迴蕩。」歌手們用歌聲齊聚力挺電影、也呼籲大家走進戲院支持《96分鐘》。

《96分鐘》相映音樂舉辦電影特映會與影迷歡聚，阿信、林柏宏、法蘭演出。圖/相映音樂提供

《96分鐘》相映音樂舉辦電影特映會與影迷歡聚。圖/相映音樂提供

《96分鐘》相映音樂舉辦電影特映會與影迷歡聚，Ray 黃霆睿演唱。圖/相映音樂提供

《96分鐘》相映音樂舉辦電影特映會與影迷歡聚，林柏宏。圖/相映音樂提供

《96分鐘》相映音樂舉辦電影特映會與影迷歡聚，法蘭。圖/相映音樂提供

