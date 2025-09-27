《阿凡達：火與燼》導演19歲夢見「蜥蜴舌頭」青苔 秒速畫下創潘朵拉全新史詩

二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩科幻鉅獻《阿凡達：火與燼》，將於12月18日（四）全球震撼大銀幕，最新精彩預告及海報於昨晚全球同步發佈，潘朵拉星戰火再起，海陸空動物奇觀更勝以往，頂尖視覺效果再度絢爛無比！

《阿凡達：火與燼》最新預告揭示潘朵拉星戰爭一波未平一波又起，背負傷痛的蘇傑克一家人必須再度團結一心並肩作戰，延續前兩集的頂尖視覺特效，飛天靈鳥與破浪突鯤一同出擊，甚至還有更多星球上首度亮相的珍奇異獸，壯觀美景和刺激動作令人更加瞠目結舌、迫不及待，而反派連同人類阿凡達企圖掀起星球大戰更讓緊張的局勢全面升溫！此外，最新預告片中，更看到了蘇里家族的人類養子「蜘蛛」能夠在不需要氧氣面罩的狀況下，在潘朵拉星球生存，這也讓傑克憂心將可能造成納美族未來的存亡！

《阿凡達》系列金獎票房大導詹姆斯卡麥隆近日接受訪問時，透露其實這個系列全始於他19歲的夢境，他當時夢見片中的有機體森林，和如同蜥蜴舌頭般的青苔植物，多虧他一醒來就趕緊畫下來，如今全球觀眾才能一飽眼福！

被問及對於靈性與人類情感最感興趣時，他說人類在《阿凡達》系列裡是反派，但觀眾反而打破排除異己成見、對納美人產生認同，因為我們的人際與社群關係、靈性和同理心，都會站在納美人那邊、與他們同行！《阿凡達：火與燼》將於12月18日（四）全球震撼大銀幕！

《阿凡達：火與燼》反派試圖結合人類勢力統治潘朵拉星球。

