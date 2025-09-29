《浮世繪女兒》被離婚又如何？長澤雅美挑戰江戶時代最酷女畫師

我的幸福人生，由我自己描繪

浮世繪界的女中豪傑如何突破男性主導的時代？

《浮世繪女兒》(Hokusai's Daughter)故事講述，北齋的女兒阿榮，嫁給了一位畫師，因為忍不住批評了丈夫的畫作，被休妻的她兩袖清風回到父親身邊。是父女，也是師徒的兩人，開始在堆滿未完成畫作的破爛長屋中共同生活。看著北齋早也畫、晚也畫，激起她重拾畫筆，不僅換骨脫胎更青出於藍，承繼大師風範不負葛飾名望。人稱「畫狂」的北齋甚至說過「說到美人圖，我還比不上阿榮呢！」阿榮獲得北齋正式賜予「葛飾應為」之名，作為一名女性浮世繪畫師，活躍於以男性為主導的江戶時代。

名導大森立嗣（《日日是好日》等作品）找來金獎卡司永瀨正敏及長澤雅美，共演葛飾父女，還原兩百年前的江戶庶民風景，描繪葛飾北齋日常卻不凡的晚年，以及葛飾應為的崛起。以父女二人的相處為主軸，橫跨數十載，不僅見證了兩代畫師的傳奇信念，更揭開名作「富嶽三十六景」背後的創作歷程。葛飾應為以自由奔放的姿態馳騁於江戶時代，被譽為「日本的林布蘭」，所留下的畫作僅有數十幅，但其中宛如西洋畫般的光影與獨創性，至今仍令世人著迷。

《浮世繪女兒》。圖/天馬行空提供

葛飾北齋、葛飾應為 父女傳奇繪師人生登大銀幕

長澤雅美、永瀨正敏、高橋海人 細膩演繹他們的生命與創作之路

葛飾北齋是日本浮世繪史上最具代表性的藝術家，即便到了今日仍享譽全球。他畢生創作無數經典之作，對世界藝術影響深遠。在他漫長的藝術旅途中，有一位女性長期陪伴在側，她既是北齋的親人，也是見證者與夥伴，她正是他的女兒，同樣出色的一代繪師葛飾應為。本片由曾拍攝電影《日日是好日》，以鏡頭細膩描繪茶道之美與女性心靈成長的導演大森立嗣執導，集結日本影帝影后級演員長澤雅美、永瀨正敏，共同演繹葛飾北齋、葛飾應為這對傳奇父女的人生故事。

全片聚焦於這位被歷史忽略的女性繪師應為，描繪她如何以滿腔熱情燃燒生命，並透過畫筆留下光彩與美好。被譽為「日本林布蘭」的她，雖然所留下的畫作僅有數十幅，但其中宛如西洋畫般的光影與獨創性，至今仍令世人著迷。電影也圍繞著她的生命與創作格言「正因有陰影，光芒才更耀眼。」充分展現她忠於自我、熱烈生活的珍貴精神。

《浮世繪女兒》不僅是一部時代劇，更是一部關於藝術、生命與親情的電影，描繪兩個世代的藝術家如何在父女關係中彼此依存、相互激勵。此次挑大樑飾演應為一角的是日本奧斯卡影后長澤雅美，這也是她繼電影《母子情劫》後再度和導演大森立嗣合作。她坦言此次演出的同時，也不時反思自己的人生，「應為活得大膽而自由，像個不在意世俗眼光的孩子。她的精神很現代，也很酷。隨著我愈了解她，愈被她的勇敢和執著打動。能將她的生命搬上銀幕，我感到無比敬佩與幸運。」

此外，她也由衷期盼應為和父親北齋之間獨一無二的相處方式，能夠溫暖觀眾的心。至於飾演北齋的資深影帝永瀨正敏則形容這次的拍攝猶如完成一幅巨作，他也深度分析北齋的心靈世界，「北齋看似狂放自由，但他心中最深的依靠與核心始終是女兒應為。長澤雅美在片場完美呈現了這個部分，讓我心懷感激。」他同時也感謝指導繪畫的老師們，讓他從最初連畫一條線都備受挑戰，到最終能夠進入北齋的創作世界。

