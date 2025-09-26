《狼來了》聰明怪物會自己開門？交配季引爆社區恐懼

由《超人再起》「好萊塢甜姐兒」凱特柏絲沃與《凶器》「恐怖片熟面孔」賈斯汀隆所主演的《狼來了》（原文片名：Coyotes）即將在台上映，本片由《週年忌》導演柯林米尼翰執導，讓喜愛恐怖片的粉絲非常期待！本片被電影資訊網站「Creepy Catalog」選為最想看到的恐怖電影之一，將與《闇黑電話2》《乖狗狗》等強檔大片共同帶給觀眾一個驚悚又難忘的10月。電影公司Aura Entertainment執行長Marc Golberg也將《狼來了》描述為「一部高雅、細緻入微、氛圍令人不安的恐怖喜劇」將留在每一位影迷的腦海中。《狼來了》10月9日全台上映。

《狼來了》故事描述在一場聖塔安那風暴導致好萊塢山停電，並摧毀史都華一家的SUV休旅車後，史考特、麗芙和女兒克洛伊必須團結一心，在沒有手機訊號的情況下，設法對抗有組織，且嗜血的兇猛狼群，同時從蔓延的野火中生存下來。他們被迫從養尊處優的好萊塢菁英居民，變身為渾身是血的生存專家。

《狼來了》中的恐懼其來有自。在加州好萊塢，郊狼在路上閒晃的景象並不罕見，每年比佛利山莊還會發出警告，提供民眾面對郊狼的教戰守則。郊狼所擁有的速度、力量和耐力足以擊敗成年鹿等大型獵物，更不用說是家庭豢養的小型寵物。在交配季節，郊狼為了補充營養，會更大膽地進入人類活動範圍，攻擊貓咪、小型犬、松鼠或老鼠等小動物。《狼來了》的導演柯林米尼翰將這群出沒於人口稠密區的野獸，轉化為電影中攻擊富有「好野郎」的聰明怪物，預計將掀起一波前所未有的恐懼浪潮。

《狼來了》是好萊塢銀色夫妻賈斯汀隆和凱特柏絲沃繼2022年《黑暗之屋》（House of Darkness）和《宿劫》後，再度攜手出演恐怖片。兩人於2022年合作後傳出戀愛消息，當時賈斯汀隆甚至在社群媒體上稱凱特柏絲沃為「我最喜歡的表演教練和搭檔」，大讚柏絲沃對角色的投入與專業。愛情事業兩得意的這對情侶於2023年完婚，《狼來了》是兩人婚後首次聯袂演出，且飾演共患難的菁英夫妻，讓人相當期待電影中會擦出什麼樣的火花！《狼來了》10月9日全台上映。

《狼來了》。圖/車庫娛樂提供

