《他們將化作塵埃》生死抉擇引爆家庭風波 女兒怒喊：死得幸福快樂

電影《他們將化作塵埃》(They Will Be Dust)為西班牙名導卡洛斯馬奎斯馬歇最新力作，集結西班牙、智利國寶級演員安琪拉摩琳娜、阿爾佛萊德卡斯特羅共同演繹一對靈魂、事業愛侶，他們一生活躍於舞台，在人前永遠光鮮閃耀，面對即將到來的人生終章，他們該如何以最華麗的方式謝幕？

《他們將化作塵埃》(故事圍繞著病痛纏身，一心前往瑞士進行安樂死的妻子，以及不忍讓妻子獨自離去，堅持與妻子共赴黃泉的丈夫展開，面對父母的決定，兩人最疼愛的小女兒完全無法接受，哭求父親回心轉意未果，直接在父母婚禮上情緒失控，祝福兩人「死得幸福快樂」，讓場面尷尬到極點。 此外，片中也穿插了多段精緻炫目的現代歌舞演出，以前衛大膽的方式，打破電影與歌舞劇、現實與虛幻等多重界線，呈現出角色內心失序混亂、脆弱真實得面貌。

導演卡洛斯表示自己一直非常關注「死亡」這項人生課題，當時正面臨祖母過世的傷痛，讓他開始思考「當人即將走向生命終點時，所要面對的心境與處境是什麼？」於是便著手創作了這個故事。他也坦言，許多關於死亡的電影都與悲傷有關，著重於探討如何應對親人、摯愛的離世，但《他們將化作塵埃》這部電影希望更進一步探討的是人要如何面對「自己將不復存在的事實」，「這是一個非常抽象的概念，所以我認為結合音樂劇的方式呈現很有意義。我也對那些在面對絕症時做出抉擇的角色很感興趣，導演卡斯洛直言，「我相信音樂和舞蹈可以把人帶到語言無法形容的地方，可以讓我們更客觀地看見死亡是怎麼一回事。」《他們將化作塵埃》將於10月17日在台上映。

克勞蒂亞曾是舞台上最閃耀的一顆星，卻也面臨了年老後疾病的侵襲。飽受病痛折磨的她，最後的心願是到瑞士進行安樂死。事業與感情上的長期伴侶法拉菲爾決定為兩人舉行一場婚禮。意外得知兩人秘密的小女兒卻在婚禮上拋出一顆震撼彈，比起克勞蒂亞選擇善終計劃，不忍讓她獨自離開人世的法拉菲爾，也將前往瑞士、一起共赴黃泉的消息更令人唏噓。不顧子女的反對，兩人克服萬難，來到美麗如畫的瑞士，回憶著曾經的美好人生，對過往一齣又一齣的劇作一起如數家珍，雖然也有遲疑，但…他們將化作塵埃。超值預售套票現於博客來售票網、天馬行空表單熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」一張，數量有限，售完為止，更多資訊👉天馬行空粉絲團

《他們將化作塵埃》。圖/天馬行空提供

