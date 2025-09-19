《8號出口》西門町驚現詭異大叔 捷運打卡點限時開啟

改編自全球熱賣的同名恐怖驚悚遊戲，電影《8號出口》連續兩周在日本大賣，票房僅次《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。目前累積已超過21億日圓（約4.3億台幣），台灣也將在9月19日盛大上映。為吸引觀眾目光，片商更是發揮創意，選擇在西門捷運6號出口對面，搭建一座實體的「8號出口」，真實還原電影中的場景，甚至還有經典的微笑詭異大叔人像。

顯眼又帶有奇趣，果真吸引許多民眾拍照圍觀，也在社群上引起萬人留言點讚！網友誇獎：「西門町好久沒出現這麼有創意的廣告裝置！」、「第一眼看到大叔真的會以為是真人」、「下班要去西門町《8號出口》朝聖」。還有網友看到社群照片誤以為是日本捷運站，殊不知廣告裝置是還原太像，也讓《8號出口》在上映前就話題不斷。

《8號出口》的廣告布置除了逼真還原男主角迷路的捷運走道，更暗藏了許多細微玄機，讓走近出口的觀眾可以發揮「大家來找碴」眼力，就像電影中二宮和也要靠找出「異變」，才能通關逃出。《8號出口》廣告不到一週已經累計超過上千民眾參加活動，每天更有許多民眾拍照參觀，還有日本遊客也注意到就是日本先上映的《8號出口》電影布置，更是大讚十分厲害。《8號出口》廣告裝置預計將持續曝光一個月，想拍照打卡和發現「異變」的網友可以前往一窺究竟。

《8號出口》演員河內大和神還原遊戲超詭異微笑大叔。圖/壹壹喜喜電影提供

二宮和也秀國語親切問候台灣觀眾 力推《8號出口》劇情無法預測

《8號出口》由偶像天團「嵐」成員二宮和也，和「空靈女神」小松菜奈 攜手主演。今（12）日，還發布了二宮和也用相當標準的國語說：「大家好！」向台灣觀眾打招呼的影片，超級親切又可愛。二宮和也特別提到因為遊戲沒有故事主軸，是一部完全無法預測發展，令人期待的電影，所以希望大家務必到戲院好好體驗。二宮和也的演技更被日本網友大讚，讓電影更加驚悚緊張。小松菜奈這次在《8號出口》演出一個神秘特別的角色，超有存在感，還是推動劇情的關鍵人物。小松菜奈也發揮她「空靈」特質，展現美麗又帶有神秘詭異的感受。

日前《8號出口》導演川村元氣出席多倫多影展時，也和來宣傳新片，擅長拍攝奇幻恐怖類型，更是愛打電玩遊戲的資深玩家，奧斯卡金獎導演吉勒摩戴托羅相見歡。導演川村元氣也準備了《8號出口》特製背袋，送給吉勒摩戴托羅。

一名迷路男子（二宮和也飾）被困在無盡且冰冷無機的地下道中，為了逃脫，他踏上了尋找「8號出口」的旅程。這場挑戰的規則很簡單：不要忽略任何異變之處。若發現異變請立刻回頭；若一切正常，就繼續前進。最後請一定要從「8號出口」離開。但只要一次錯過，他就會被送回起點。他是否能成功達成目標，逃出這條永無止盡的地下迴圈？ 《8號出口》9月19日全台上映。

《8號出口》廣告布置現身西門町六號出口，神還原電影和遊戲場景。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》還原神秘微笑大叔，廣告逼真讓路過民眾都大讚。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》廣告布置現身西門町六號出口，神還原電影和遊戲場景。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》。圖/壹壹喜喜電影提供