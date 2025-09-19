《8號出口》搭捷運前必看 原作遊戲熱賣180萬套

改編自日本獨立遊戲開發商 KOTAKE CREATE 所創作、全球熱賣超過180萬套的同名恐怖驚悚遊戲，電影《8號出口》自去年底宣布製作消息以來，便引發高度期待。由偶像天團「嵐」成員二宮和也與「空靈女神」小松菜奈 攜手主演，強大卡司讓影迷早已迫不及待。

《8號出口》於8月29日在日本正式上映，首三日票房即累積9.5億日圓（近新台幣2億），不僅拿下當週新片票房冠軍，更僅次於《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，同時榮登2025年日本真人電影開片票房冠軍！台灣正式宣布將於9月19日全台上映，勢必能帶領觀眾一同走進詭譎莫測的無限地下道，體驗一場前所未有的心理恐怖。

《8號出口》遊戲在2023年上市時，就引起遊戲玩家極高的評價，在平台上更有超過90%以上的玩家給出好評。台灣玩家更給出：「極簡卻爆發心理恐怖感，強調整體架構雖簡潔但氛圍、緊張度、真實感都表現出色。」還有電玩評論指出遊戲結合「鬼打牆」與「大家來找碴」機制，運用得十分出色，不少日本網友認為遊戲中的地下通道畫面甚至讓人聯想到東京都江東區的實際場景。

《8號出口》也因為遊戲內容是玩家在無限循環的地下道中，靠發現場景有無「異狀」，來選擇前進或回頭，直到走到「8號出口」就能過關，劇情設定相當單純，也引起許多人好奇：「要怎麼把遊戲改編成電影？」然而在前導預告和二宮和也主演的消息發布後，更是引爆關注，日本官方X的社群貼文更瀏覽超過2900萬次。

《8號出口》二宮和也展現影帝級演技讓觀眾超期待。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》日本口碑炸裂！觀眾盛讚「完全沉浸」「沒想到還被感動到哭」

《8號出口》自8月底在日本上映以來票房亮眼，口碑持續延燒。觀眾紛紛在網路上留言盛讚，電影不僅保留了遊戲的原始風格，更賦予全新張力。有觀眾直言：「幾乎沒有那種日式電影特有的陳腔濫調，而為了讓作品更具電影感所添加的元素，也完全沒有破壞遊戲原本的風味。作為一款遊戲改編電影來說，這是理想的掌握與安排。」

也有人表示是因為熱愛原作而進戲院：「因為喜歡原作那種詭譎又奇妙的世界觀而去看了電影。原本想著把『找錯遊戲』加上故事會變成什麼樣子呢？沒想到劇情竟然完成得非常非常好。結果居然還讓我哭了……」更有觀眾驚嘆這部作品的沉浸感：「完全沉浸其中，那款遊戲能有這樣的故事性真的太厲害了！」 同時對主演的演技給予高度評價：「二宮先生的演技毫無疑問賦予了角色更多的說服力、真實感與深度，真的非常厲害……」

《8號出口》二宮和也不斷在走道中遇到走路大叔（河內大和飾演）。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》是由川村元氣執導並編劇的作品，川村元氣是日本近年非常活躍的電影創作者，身兼導演、編劇、製作人、作家等多重身分，之前還受邀來台參與金馬大師課程。更多次擔任知名導演是枝裕和、新海誠的監製或製作人。參與作品包含：《告白》、《惡人》、《你的名字》和《怪物》等多部知名電影。川村元氣的導演處女作《百花》也成為首位榮獲第70屆聖塞巴斯蒂安國際電影節最佳導演獎的日本導演。最新作品《8號出口》還入選今年多個重大展影，包含坎城、多倫多和釜山影展，可說是備受矚目的話題之作。

一名迷路男子（二宮和也飾）被困在無盡且冰冷無機的地下道中，為了逃脫，他踏上了尋找「8號出口」的旅程。這場挑戰的規則很簡單：不要忽略任何異變之處。若發現異變請立刻回頭；若一切正常，就繼續前進。最後請一定要從「8號出口」離開。但只要一次錯過，他就會被送回起點。他是否能成功達成目標，逃出這條永無止盡的地下迴圈？ 《8號出口》將於9月19日全台上映。更多消息👉

《8號出口》二宮和也表演獲得網友肯定。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》二宮和也精彩演出增添電影詭異緊張感。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》演員河內大和神還原遊戲超詭異微笑大叔。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》。圖/壹壹喜喜電影提供