《My Special One》漫畫改編電影+日劇 畑芽育♥大橋和也的搞笑戀愛

人氣少女漫畫《My Special One》帶你體驗青春戀愛

《My Special One》（君がトクベツ）改編自幸田もも子創作的同名人氣少女漫畫。漫畫於2019年4月開始連載於《別冊マーガレット》（集英社），至2025年2月完結，共發行11卷單行本。

故事講述陰沉且痛恨帥哥的高中女生若梅佐凡子，偶然在自家餐廳遇見國民偶像男團團長桐谷皇太。儘管她對帥哥心存戒心，但在皇太耐心溫柔的接觸下，慢慢被吸引，兩人之間展開既甜蜜又搞笑的戀愛故事。漫畫融合了偶像與鄰家女孩的日常與心理糾葛，是充滿笑料與感動的少女愛情喜劇作品。

電影版《My Special One》故事融合偶像文化與鄰家生活

《My Special One》改編自幸田もも子同名人氣少女漫畫，2025年9月17日在Disney+上線。該劇由畑芽育、大橋和也、木村慧人、矢吹奈子、山中柔太朗等主演。

《My Special One》故事講述，若梅佐保子是個戴著眼鏡，性格陰沉的黑髮女孩。過去的創傷使她特別討厭帥哥，天天詛咒他們。某一天，人氣偶像團體LiKE LEGENED的桐谷皇太意外造訪了她母親經營的餐館。當皇太對佐保子露出招牌偶像微笑，她當場發火，叫他不要以為人人都會為他傾倒。之後兩人越來越常見面，雖然生活中平白多了個偶像出沒讓佐保子困惑不已，但隨著她逐漸了解皇太以及他的團員葉翔、晴、優生、一生，還有女演員七瀨惠美加，她的心情也開始轉變。此時，有關皇太的醜聞爆發，威脅到LiKE LEGEND的未來，討厭帥哥的陰鬱少女遇上當紅偶像，究竟會走向愛情還是什麼呢？立即到Disney+ 線上看👉電影版《My Special One》

【同場加映】日劇版《My Special One》

演員：畑芽育、大橋和也、木村慧人、矢吹奈子

故事講述，當紅偶像團體LiKE LEGEND團長桐谷皇太總是笑容燦爛，卻深藏著不為人知的感情。遇見在食堂工作，又表明不喜歡他的女孩若梅佐帆子後，他的人生迎來了轉變。同時知名女演員七瀨惠美加則一邊在演藝圈掙扎，一邊苦苦單戀著LiKE LEGEND團員遊馬葉翔。隨著團內其他成員來栖晴、榛名優生、成瀨一生的惡作劇與插曲，戀愛、誤會與競爭不斷交織，偶像與普通人的世界在這段難以預料又真摯動人的喜劇中激烈碰撞。立即到Disney+ 線上看👉日劇版《My Special One》

《My Special One》電影版。圖/Disney+ 提供

