《窗前明月，咣！》馬東石x費翔 大叔絕妙混搭世界咣咣亂套

《窗前明月，咣！ 》改編自英國著名作家Ray Cooney的知名舞台劇《Out Of Order》。由《封神系列》費翔、《犯罪都市系列》馬東石、《慶餘年第二季》左凌峰等人領銜主演，這也是馬東石首度參演華語作品，製片人透露，「當我們第一次把劇本給馬東石看的時候，他很喜歡這一部喜劇片。」《窗前明月，咣！》將在9月19日GP+、中華電信MOD、Hami Video影劇館+獨家上架。

《窗前明月，咣！》劇情描述金牌律師胡恭平（費翔 飾）與情人佘小漫（傅菁 飾）幽會時，房間突然天降屍體，胡恭平喊來倒楣鬼助理朱士奇（左凌峰 飾）幫忙，沒想到驚慌中脫口而出的數個謊言卻引發了一連串亂子！隨著熊大力（馬東石 飾）、林鑾鳳（黃小蕾 飾）、施詩（史策 飾）等各路「家屬」輪番出現，狀況不斷升級，眼看事情就要敗露，這場充滿笑料的「事故」將如何收場？電影在中國上映後獲得熱烈迴響，有觀眾大讚「節奏緊湊、笑點密集、全場笑聲不斷」、「看十分鐘就開始一路大笑。」

馬東石為了本片前往中國拍攝，因為不會說中文，多半點頭微笑，最後擠出第一句中文竟然是「牛逼」，瞬間引爆片場笑聲。而他與費翔一同拍片時，還特別請教了翻譯「朋友」的中文怎麼說，之後見到費翔就大呼「朋友」，並主動獻上擁抱。

費翔也讚馬東石是個非常溫暖人，與他拍戲有美好的回憶，「拍這部電影最難忘的就是與馬東石合作，他在銀幕上非常有爆發力，不要看他有那種嚇人的威武感，其實他私下有很萌的一面，是非常可愛的。」

《窗前明月，咣！》。圖/車庫娛樂提供

費翔近年因《封神系列》再度翻紅，不管是《封神》中的紂王，還是這次《窗前明月，咣！》的胡律師都很懂PUA別人，被問及為什麼老接到這種角色？費翔也笑著回應，「我64歲了，到了這個年齡，應該是懂得『PUA』所懂有人，有人生的經歷，在跟人的交流的時候，比較懂得對方的心理，了解人家想要什麼，知道自己想要什麼……要達到目的，這些都是『PUA』的一些基本原則嘛，所以這種PUA大師的角色，確實不太可能找二、三十歲的人來演。」《窗前明月，咣！》將在9月19日GP+爆笑獨家播出。

此外，9月26日GP+首播的電影還有《精奇大家庭》，故事敘述無玉（金倫奭 飾）的獨子文錫（李昇基 飾）出家成為僧侶後，無人能為家族傳宗接代，文錫在回想成為僧侶前的生活時，發現自己竟然捐精捐了500多次，也意外地延續了家族的血脈……李昇基在《精奇大家庭》中，因為捐精而引發始料未及的問題，他對此開玩笑地說：「我戲外曾捐贈過許多東西，但從未捐過精子！」

《窗前明月，咣！》。圖/車庫娛樂提供

《窗前明月，咣！》。圖/車庫娛樂提供

《窗前明月，咣！》。圖/車庫娛樂提供

《窗前明月，咣！》。圖/車庫娛樂提供