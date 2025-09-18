《阿蒙怎麼了？》6歲男孩媽媽陷迷局 心理驚悚獲2024坎城影展大獎

★ 2025 奧斯卡最佳國際影片15強 挪威代表

★ 2024 坎城影展 金攝影機獎

★ 2024 歐洲電影獎 最佳首部電影

《阿蒙怎麼了？》(Armand)故事講述暑假將至，男孩阿蒙的星媽被請到空蕩的教室，直到一對舊識父母入席，教師才支吾地揭露有關她兒子驚人且難堪的指控。校方試圖將大事化小，誰知真相未見釐清，情勢反而愈加膠著，看似發生在男孩間的衝突，竟逐漸爬升至大人世界的複雜過往。校園內故障的火災警報器響個不停，怨恨與傳言猶如燎原難遏，兩個家庭的祕密燒得赤裸，誰又能全身而退。

電影大師柏格曼與傳奇女星麗芙烏曼之孫，挪威新銳導演烏曼滕德從自身教職經驗出發，巧妙運用膠卷影像曖昧有機的質地，將冷冽校園化為精神牢籠，細察迂迴人性與權力關係，不僅榮獲坎城影展金攝影機獎最佳首部電影，更入選奧斯卡最佳國際影片15強。《世界上最爛的人》坎城影后蕾娜特萊茵斯薇超神演技，精湛詮釋遊走崩潰邊緣的單親媽媽，一場心理驚悚的猜疑遊戲就此展開。

《阿蒙怎麼了？》。圖/好威映象提供

本片導演哈夫丹烏曼滕德（Halfdan Ullmann Tøndel）｜曾就讀奧斯陸Westerdals藝術學院主修導演。2015年以短片《鳥之心》（BIRD HEARTS）於卡羅維瓦利影展首映，並於2016年獲得挪威國際短片影展金椅獎，此片更獲阿曼達獎提名。隔年，他執導的短片《芬妮》（FANNY），同樣於世界各大影展放映並備受矚目。2024年，他的首部劇情長片《阿蒙怎麼了？》於坎城影展一種注目單元世界首映，由《世界上最爛的人》坎城影后蕾娜特萊茵斯薇及《詭孩》挪威影后艾倫多莉彼得森主演，以細膩敏銳的手法探問親密、權力與人性的界線，一舉拿下坎城影展金攝影機獎，更獲歐洲電影獎最佳首部電影，才氣縱橫、未來精彩可期。

《阿蒙怎麼了？》導演哈夫丹烏曼滕德。圖/好威映象提供

《世界上最爛的人》坎城影后「蕾娜特萊茵斯薇」超強神演技生涯最佳演出

蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）｜以《世界上最爛的人》拿下第74屆坎城影展最佳女主角獎，挪威新生代女演員蕾娜特萊茵斯薇以劇場演員身份出道，氣質出眾、演技細膩動人，演出作品跨足電影、電視影集、舞台劇等。蕾娜特是一名輕盈與深度兼具的獨特演員，精湛且多層次的演出於國際影壇備受讚譽，一致盛讚她的自然魅力、情感深度與大銀幕的吸引力。此次於《阿蒙怎麼了？》中，飾演一名遊走崩潰邊緣的單親媽媽，時而歇斯底里、時而強悍冷靜，超強神演技令人驚豔堪稱生涯最佳演出。

《阿蒙怎麼了？》女主角蕾娜特萊茵斯薇。圖/好威映象提供

