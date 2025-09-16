《沒好婚姻》三大精華搶先看 完美夫妻愛情變質？心理醫生勸離

探照燈影業年度大片、婚場現形記最新警世喜劇《沒好婚姻》(The Roses)將於9月26日（五）教師節連假大銀幕開撕！多段精彩片段公開，邀來英國兩大巨星，奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼及《奇異博士》班尼迪克康柏拜區詮釋出現代雙薪家庭的歡喜怨偶，用英式嘲諷以超寫實時方式將時下婚姻的面貌層層剝開，讓天下妻子們看到「老公真命苦」感到大快人心」；律師狂扯後腿越幫越忙，心理醫生竟也勸離不勸合！

《沒好婚姻》由《真寵》奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼及《奇異博士》班尼迪克康柏拜區領銜主演、《門當父不對》票房大導傑洛奇執導，改編美國作家華倫阿德勒(Warren Adler)的著名小說《The War of the Roses》，也是重拍1989年原版電影《玫瑰戰爭》，相隔超過30年的新版絕對更加有料、更加辛辣！

在第一支片段搶先看「孩子給你顧」則在丈夫為了孩子忙得焦頭爛額的同時，還接到妻子臨時決定搭飛機去逍遙的來電，頓時成了貨真價實的「老公真命苦」！

第二支片段「離婚會議」中，狂扯後腿的律師雖然拼命勸合，卻火上加油越幫越忙，甚至丟出：「做愛時想著性幻想對象就好了。」

第三支片段「諮商療程」夫妻兩人必須說出彼此的優點，後來卻歪樓變成毒舌大對決，讓心理醫生終於看不下去，只好勸離不勸合地撂下狠話：「你們根本無心修復關係！」三段精彩片段，都狠狠地擊中現代婚姻的酸甜苦辣，更要讓觀眾在歡笑中，卻默默反省在感情上面對的辛酸。《沒好婚姻》將於9月26日（五）教師節連假大銀幕妻上爸下，全面開撕！

《沒好婚姻》。圖/探照燈影業提供

