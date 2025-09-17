《鋼琴之子》10歲自閉症男孩媽媽走了 我真的要跟陌生爸爸住？

還記得一鏡到底的Netflix影集《混沌少年時》中演技封神的小兒子傑米——歐文酷柏嗎？今年在西班牙電影中也有一位年僅11歲的天才童星橫空出世，他是電影《鋼琴之子》（Wolfgang）中超齡演出孤獨自閉鋼琴神童——喬迪卡塔蘭。《鋼琴之子》故事講述患有自閉症譜系障礙的少年，在母親離世被迫與父親同住引發的一連串家庭故事。本片在西班牙上映當週擊敗好萊塢大片《米奇17號》，刷新西班牙電影年度開片票房紀錄，觀眾好評不斷，觀影人次更是突破了13萬人次，《鋼琴之子》將於9月19日在台上映。

《鋼琴之子》故事講述沃夫岡（喬迪卡塔蘭 飾）是一位患有自閉症譜系障礙的十歲天才兒童，他擁有過人的音樂天賦，沉迷於鋼琴的世界。在母親過世後經歷了一起創傷事件後，他不得不搬去和父親（米奇艾斯帕貝 飾）共同生活，兩人展開一段既陌生又衝突不斷的父子關係。

《鋼琴之子》製作團隊當年為了找到最適合飾演主角沃夫岡的兒童演員，歷經9個月以及近千名演員海選，直到喬迪卡塔蘭出現，他瞬間就擄獲了導演哈維爾魯伊斯卡德拉和選角團隊的心。導演更在訪談中讚不絕口的表示：「喬迪一個人扛起了整部電影，他就是沃夫岡。他會不斷觀察身邊的同伴，就像所有優秀的演員一樣。雖然我不知道他將來會走到哪裡，但我相信他必定會成為一顆耀眼的新星。」

《鋼琴之子》獲得西班牙觀眾集體淚推，刷新西班牙電影年度票房紀錄，由天才童星喬迪卡塔蘭及喜劇演員米奇艾斯帕貝聯合主演，故事講述一位孤獨自閉鋼琴神童在母親過世後，不得不和他迷糊脫線演員老爸一同生活，兩人在相處過程中歡笑與淚水交織出的家庭故事，電影《鋼琴之子》由仲業文創發行，9月19日全台上映。

《鋼琴之子》。圖/仲業文創提供

