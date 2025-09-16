《陰陽眼見子》表面鎮定實則心驚膽顫 高中少女的假面日常

《陰陽眼見子》帶你穿越鬼魅世界

《陰陽眼見子》(日語：見える子ちゃん/英語：THE GIRL WHO SEES)故事講述，某天突然能「看得見」靈體的女高中生．見子（原菜乃華 飾），在被各種恐怖的妖魔鬼怪包圍之際，見子選擇的生存方式竟然是「假裝看不見」。就連好友小華（久間田琳加 飾）被死去親友的靈體附身，或是隔壁班同學幽里亞（Naenano 飾）識穿她有陰陽眼，見子也只能選擇徹底無視！

就在這時，班導開始休產假，改由遠野老師（京本大我 飾）代課。不知為何神秘的靈體糾纏上了遠野，甚至使得小華的身體變差，最後竟然昏倒了。為了拯救小華，見子不惜與幽里亞、昭斗（山下幸輝 飾）一同追查靈體的謎團，逐步揭開駭人的真相。她們是否能拯救好友、平安迎接文化祭的到來呢？

累計發行量突破330萬冊，觀看次數超過9千萬次，泉朝樹的熱門漫畫繼改編成動漫之後，即將登上大銀幕，電影由中村義洋編劇、執導，由曾經擔任《鈴芽之旅》女主角岩戶鈴芽的聲優：原菜乃華，攜手新生代演員共同演出！

《陰陽眼見子》。圖/天馬行空

名導中村義洋、女星原菜乃華攜手還原「見子眼中的靈異世界」

真人版電影《陰陽眼見子》改編自泉朝樹創作的同名恐怖喜劇漫畫，漫畫累計發行數量突破330萬冊，於角川、Niconico漫畫、pixiv漫畫等平台的累計觀看次數更是超過9,000萬次，並翻譯成13種語言於全球發行！

繼動畫之後，此次終於推出真人版電影，由人氣女星原菜乃華主演，這也是以《鈴芽之旅》紅透半邊天的她，首次在商業電影中獨挑大樑演出，詮釋女主角見子招牌的「視而不見」招式。對於這個特別的角色，原菜乃華笑稱自己讀完劇本便覺得這個角色相當有趣又新穎，「雖然這是一部恐怖電影，但角色的設定卻是『對鬼魂拼命無視到底』，光是讀劇本的時候就讓我笑個不停！」

至於圍繞在見子身邊的其他重要角色，包含見子的摯友小華、神秘的隔壁班同學幽里亞、謎樣的代課老師遠野則找來人氣演員久間田琳加、Naenano、京本大我（SixTONES）飾演。同時，真人版電影也加入了由新生代男星山下幸輝飾演的原創新角色，為整個故事增添更多戲劇張力。

本片以「明明看得見卻被迫裝作看不見」為全新切入點，展開充滿青春殘酷感的恐怖娛樂體驗。負責執導及編劇的則是執導過《忍者之國》、《殘穢：被詛咒的房間》等作品的中村義洋，擅長描寫恐怖及懸疑氣氛的他，此次也將以晦暗又不失幽默的手法，將漫畫場景搬上大銀幕。他笑稱自己本來收到製作人送來的漫畫時，並沒有打算再拍恐怖片，沒想到翻了幾頁後發現這個故事和傳統驚悚故事截然不同！

「這是一部明明很恐怖卻又會讓人忍不住笑出來的作品，這正是我一直以來想挑戰的類型。但這其實非常困難，『超好笑但一點也不恐怖』不行，『太恐怖嚇到笑不出來』也不行。我決定不論如何都要接下這個挑戰！」本片主題曲則邀請韓國YG娛樂時隔七年推出的次世代K-POP新人女子團體BABYMONSTER演唱，為本就青春感十足的電影，增添更多年輕活力氣息。更多消息👉天馬行空 FB

電影《陰陽眼見子》改編泉朝樹創作的同名恐怖喜劇漫畫。圖/天馬行空