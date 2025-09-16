《暗影部隊》夫妻帶娃逃亡保命 激烈血戰狠出新高度

《迴路追殺令》動作片名導喬卡納漢（Joe Carnahan）全新力作《暗影部隊》（英文片名：Shadow Force），故事描述凱拉（凱莉華盛頓 飾）和艾薩克（歐馬希 飾）曾是中情局旗下「暗影部隊」的領導者，這支秘密行動小隊專門替美國政府執行秘密暗殺任務，而且有著不得任意脫離組織的鐵律。

後來，因為凱拉和艾薩克墜入愛河，凱拉又懷了兩人的孩子，他們決定離開組織，過著平凡而幸福的生活。然而，八年後，凱拉和艾薩克的行蹤因為一次意外而曝光，暗影部隊的創始人傑克（馬克史壯 飾）於是對兩人展開追捕……《暗影部隊》將於10月3日全台大銀幕上映。

美國女星凱利華盛頓（Kerry Washington）以主演美劇《醜聞風暴》聞名，並參演過《史密斯任務》、《決殺令》等知名電影，她與以Netflix影集《亞森．羅蘋》聞名全球的法國男星歐馬希（Omar Sy），在《暗影部隊》裡飾演為愛退出精銳部隊「暗影部隊」的夫妻檔「凱拉」和「艾薩克」。開拍之前，主要演員們都要接受格鬥訓練和槍械訓練，就連導演喬卡納漢本人也下來參一腳。「有連續好幾個星期，歐馬希跟我都會在早上六點一起練拳擊。」他說：「我負責幫他拿拳靶。」

《暗影部隊》邀請英國知名男星馬克史壯（Mark Strong）飾演大反派「辛德」，他在片中擁有一座私人島嶼，這也是最終決戰的場地，而這座島嶼是真實存在的，製片史蒂夫洛夫（Stephen Love）表示：「整部電影都沒有用到綠幕。」即使是演出經驗豐富的馬克史壯，《暗影部隊》也帶給他很多全新體驗。「我以前從未在南美洲拍過戲，也從未在如此潮濕的地方拍過戲，我從未在船上工作過，也從未在偏遠島嶼拍過戲。」他說：「我很榮幸有機會在一個與我過往經歷截然不同的地方工作。」

《暗影部隊》馬克史壯（中）。圖/車庫娛樂

美國饒舌歌手馬文瓊斯三世（Marvin Jones III）在《暗影部隊》飾演追殺凱拉和艾薩克的其中一名暗影部隊成員，他印象最深刻的動作場面，是雙方開著快艇的水上追逐戰，而這個驚心動魄的橋段也是實際拍攝的。馬文瓊斯三世受訪時強調：「這部電影沒有用電腦動畫，也沒有搭攝影棚。每一段動作場面都是完美地實時演出。以真實的速度。」

為了這場水上追逐戰，凱利華盛頓跟歐馬希吃足了苦頭。凱利華盛頓要學習怎麼駕駛快艇，歐馬希則要學會如何一手抓著船緣、一手拿槍射擊。談到這場水上對決，歐馬希表示，他想要接下這部片的原因，就是可以嘗試很多動作場面。他對這場戲感到有些害怕，但覺得成果會很酷，所以還是卯足全力演出，「我很高興我做到了，真的很有趣。」凱莉華盛頓表示，她跟歐馬希開拍前有接受過射擊訓練，但那是在陸地上，跟吊掛在船緣開槍的感覺完全不同，「尤其這艘船還以時速60英里（約96公里）行駛中！」

《暗影部隊》另一段令人印象深刻的動作戲，就是凱拉和艾薩克駕車穿越雲霧繚繞的山路，結果遭到其他暗影部隊成員追殺的橋段。這段動作戲是在波哥大（Bogotá）附近的山區取景，導演喬卡納漢表示這是他過去二十年不斷嘗試想要拍出來的「霧中追逐」戲碼。製片史蒂夫洛夫說：「那其實不是霧，我們在很高的地方拍攝，我們是身處雲中。」他表示，因為能見度不佳，所以片中人物必須朝霧中發射照明彈，「那會讓場景變得更酷。」《暗影部隊》將於10月3日全台上映。

