《左撇子女孩》《A面：我的一天》分享「母愛」臺灣奧斯卡候選片亮相多倫多國際影展50週年盛典

多倫多國際影展（Toronto International Film Festival, TIFF）迎來第 50 週年，文化內容策進院（文策院）舉辦「臺灣奧斯卡特映會」及映後交流，並與 TIFF 大會合作推出影人見面會暨交流座談，特別邀請《左撇子女孩》導演鄒時擎與《Renoir》導演早川千繪同台對談。正式啟動臺灣電影的奧斯卡北美造勢活動，也把握北美影視產業人士與臺灣影人近距離互動的契機，提升北美業界對臺灣作品的討論與關注聲量。

在「臺灣奧斯卡特映會」中，代表臺灣參賽奧斯卡的兩部作品：鄒時擎執導的長片《左撇子女孩》與温景輝執導的實景短片《A面：我的一天》，成功引起觀眾熱烈回響。兩位導演皆以「母愛」為核心，觸動現場觀眾、引發強烈共鳴。其中，温景輝強調誠實創作的重要，片中故事幾乎全取材自他童年的真實回憶，甚至包括暑假作業。他表示：「我們家從不透過語言表達愛，尤其不說『愛』這個字，但情感與行動就是最直接的表達。」這份真誠使影片跨越文化隔閡，讓國際觀眾也能感同身受。

被問及如何將臺灣電影帶上國際舞台時，鄒時擎分享，她選擇臺灣夜市入鏡，讓國際觀眾從最具代表性的日常場景感受臺灣文化，自己將生活經驗融入故事中，例如母親常說的「要穿外套」等日常細節，以及母女之間吵架與和好的互動，「這些情感與片段其實是無國界的。」

兩位導演亦談到片中小演員的表現。鄒時擎透露，為了找到片中小演員葉子綺，她看過超過 70 份試鏡帶，最終發掘這位來自廣告界的天才女孩，巧合的是，她本身也是左撇子。温景輝則邀請自己任教的小學學生參演，他以「一起玩」的方式引導孩子自然演出。

《A面：我的一天》導演温景輝（左二）與《左撇子女孩》導演鄒時擎（右二）出席臺灣奧斯卡特映會映後座談。圖/文策院提供

另一場影人見面會暨交流座談 「TIFF SPOTLIGHT New HERizons: Asian Women Shaping Film」，為 TIFF 與文策院合辦的官方產業活動，由 TIFF 產業發展與服務資深經理 Brittany Allan 致開場詞。活動再度邀請《左撇子女孩》導演鄒時擎，與日本作品《Renoir》導演早川千繪對談，由 Toronto Reel Asian International Film Festival 執行總監 Deanna Wong 主持。

兩位同樣旅居紐約的亞洲女性導演，分享創作靈感與跨文化敘事的挑戰，鄒時擎談到，《左撇子女孩》的靈感來自青春記憶：「我高中時用左手拿刀，外公看見後說：『魔鬼用的是那隻手。』那一刻一直留在我心裡。」即使後來被矯正成右手，她仍習慣以左手拿麥克風，這個標籤也成為創作源頭；早川提及最新作品《Renoir》時，表示想專注在情感上，「把那些很難用言語表達的情緒，變成一部電影。」她坦言，在坎城首映時，「非常震撼，就像登上世界舞台」，而在多倫多影展則能更直接感受觀眾的笑聲與回饋，她也特別提到，孩子是「最真實的演員」，合作的童星鈴木唯自然不造作，甚至因擅長模仿動物，而啟發了她的創作靈感。

活動邀請《左撇子女孩》導演鄒時擎（中），與日本作品《Renoir》導演早川千繪（右）對談，由 Toronto Reel Asian International Film Festival 執行總監 Deanna Wong（左） 擔任主持人。圖/文策院提供

除了創作與表演，兩位導演也談到幕後團隊的關鍵角色，他們強調：「團隊裡每一個人都非常重要。」鄒時擎感謝製片一路陪伴，「就像我的治療師，幫我走過坎城到臺灣的宣傳壓力」；早川則補充「剪接」的重要性，認為這是讓電影真正成形的重要環節。

談及未來計畫，鄒時擎笑說：「我口袋裡有很多故事，但還不知道會拍哪個。」早川則鼓勵年輕創作者：「去影展、認識電影人，建立支持網絡，當機會來臨時，你要在能接住它的位置。」

駐多倫多台北經濟文化辦事處梁毅鵬處長亦親臨現場致意。他強調：「一個社會的文明與深度，不應以武器與刀劍來衡量，而是取決於國家的創意與文化內涵。」他並表示，非常高興能見證臺灣作品在多倫多影展大放異彩，充分展現出臺灣蓬勃的創作能量與自由揮灑的開放空間。

隨著多倫多影展 50 週年盛大展開，臺灣透過「放映會」與「交流座談」雙亮點活動，最大化臺灣電影在當地的討論聲量，展現臺灣創作在國際影壇的獨特魅力。

文策院在多倫多影展市場展舉辦「臺灣奧斯卡特映會」及映後交流。圖/文策院提供

《左撇子女孩》演員葉子綺（左）與馬士媛（右）驚喜現身特映會現場，與觀眾們打招呼。圖/文策院提供

《左撇子女孩》導演鄒時擎（右二）與《Renoir》導演早川千繪（左二）在台上和觀眾分享他們的創作歷程。圖/文策院提供