《96分鐘》票房破3200萬 李李仁：很難忘的經驗，謝謝進戲院給我們鼓勵

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演。全台熱映中的災難動作鉅作《96分鐘》，上映七天票房突破3200萬，逆勢奪下全台單日冠軍，掀起全民觀影熱潮！

不少觀眾盛讚「台灣電影的新高度」、「超乎預期的震撼體驗」，更引爆三刷、四刷風潮。隨著人潮湧入，各地戲院加開場次、調換大廳放映。《96分鐘》歷時九年打造，導演洪子烜以熟悉場景構築虛擬世界，描繪極限下的人性抉擇，逼問觀眾：「為了最愛的人，你願意犧牲多少？」主演林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙本週末將全台跑影廳謝票，近距離感謝觀眾支持。

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，上映以來口碑與票房持續衝高，繼首週末開出破1800萬票房佳績後，平日仍強勢攀升，上映七天票房累積突破3200萬，勇奪全台單日票房冠軍，成為近期叫好又叫座的台灣電影代表。許多觀眾看完直呼「台灣電影的新高度」、「超乎預期的震撼體驗」，甚至引爆三刷、四刷的觀影熱潮。隨著觀影人潮暴增，各地戲院不僅加開場次，更臨時調換大廳放映，全民瘋《96分鐘》的熱度持續升溫。

為感謝觀眾支持，《96分鐘》主演林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙將於本週末三天兵分多路，全台勤跑戲院謝票，與影迷近距離互動。在《96分鐘》突破自我、全力投入角色的林柏宏感動表示：「看到大家這麼支持《96分鐘》，是身為演員最幸福的一刻。」受到大量觀眾肯定的宋芸樺深有同感：「在戲院看見每一張專注的臉、聽到觀眾真誠又不同的回饋，所有疲憊都變得值得。」李李仁也分享：「能和這麼多優秀演員一起完成這部電影，是我很難忘的經驗，謝謝觀眾進戲院給我們最大的鼓勵。」本週末影人出席映後場次資訊👉《96分鐘》官方FB

《96分鐘》上映七天票房突破3200萬，掀起全民觀影熱潮。圖/華影國際提供

歷時九年傾力打造的電影《96分鐘》，導演洪子烜選擇在台灣觀眾熟悉的環境中建構虛擬世界觀，其中包含高鐵列車運作的作業流程，都和真實的操作實務不同。除了緊張刺激的災難情節，《96分鐘》透過每一個角色在極限情境下的選擇與行動，描繪親情、愛情與責任的抉擇，激發觀眾反思：「為了自己最愛的人，你願意犧牲多少？」社群熱烈討論與分享觀後感，讓《96分鐘》成為當前最受矚目的全民話題電影。

此外，《96分鐘》也攜手葡萄王生技推出 PowerBOMB 爆能能量飲料，共同詮釋「引爆能量、主宰自己」的極限精神。從片場拍攝、宣傳行程，幕前幕後團隊的全力以赴，PowerBOMB 成為最實用的補給夥伴，就像電影中角色一樣，擁有面對極限挑戰、挺身而出的信念。

陳雪甄在《96分鐘》中飾演列車長，同時也擔任表演指導訓練車廂內演員。圖/華影國際提供

每秒鐘，生存倒數；每分鐘，人性抉擇

一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁 飾）的警訊──列車上藏有炸彈！為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？電影《96分鐘》大銀幕現正熱映中，更多資訊👉《96分鐘》官方FB

《96分鐘》李李仁、林柏宏上映首週勤跑全台戲院宣傳。。圖/華影國際提供

宋芸樺在《96分鐘》中的一場戲逼哭眾多觀眾，紛紛發文「一定要帶衛生紙！」。圖/華影國際提供

林柏宏與宋芸樺在《96分鐘》中飾演共患難的夫妻，情感流露真摯動人。圖/華影國際提供

《96分鐘》。圖/華影國際提供