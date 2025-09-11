《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》小學生解壓神書 天海祐希化身神秘老闆娘

改編自日本作家廣嶋玲子的奇幻小說《神奇柑仔店》系列

你所選的點心，會帶來幸福，還是招致不幸呢？奇幻鉅獻《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》（The Supernatural Sweet Shop The Movie）改編自日本作家廣嶋玲子全球熱銷1000萬冊奇幻原作《神奇柑仔店》系列，真人版電影由《七夜怪談》、《原本以為只是手機掉了》中田秀夫導演執導，《貓的報恩》編劇吉田玲子打造劇本，集結《養老金都沒了啦！》天海祐希、《你的名字。》上白石萌音、「浪花男子」成員大橋和也、《地獄的花園》伊原六花、《戀愛可以持續到天長地久》渡邊圭祐等演員精彩共演！

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》故事敘述新手教師等等力小太郎（大橋和也 飾），從學生那裡聽到關於不可思議的柑仔店「錢天堂」的傳聞，據說只要吃了奇怪的店主紅子（天海祐希 飾）推薦的點心，就能實現願望，但如果搞錯食用方式或使用方法，就會產生可怕的後果。

不久後，疑似買過錢天堂的點心的人們開始出現異狀，小太郎心儀的雜誌編輯相田陽子（伊原六花 飾）也逐漸失控。就在這時，小太郎發現還有另一間柑仔店「倒霉堂」，那家店的店主澱澱（上白石萌音 飾）會收集人們的惡意，製作成點心後販售。小太郎為了守護重要的人們，與紅子一同追擊澱澱……奇幻鉅獻《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》9月26日（五）全台上映！

天海祐希為《神奇柑仔店》花3小時化老妝 自曝：好像我奶奶

天海祐希在《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》中飾演「錢天堂」的店主「紅子」，她透露因為本作改編自深受喜愛的原作，她很希望能讓原作粉絲們樂在其中，讓大家自然地接受她所飾演的「紅子」一角，她表示：「收到邀約時，我有點驚訝地心想自己有辦法勝任這個角色嗎……也感到很雀躍。這故事擁有很棒的世界觀，是蘊含著許多值得令人學習的事的作品，不僅小朋友，大人們也一定能樂在其中！」

天海祐希為了完美呈現「紅子」這個角色，每次都要花3個小時以上化特殊妝，對於漫長的角色扮裝過程，天海祐希表示：「一開始需要3個小時，但化妝師後來愈來愈熟練了，縮短了不少時間！第一次在鏡子中看到自己『變身』的模樣，覺得跟我奶奶好像。化特殊妝後，變得很難開口，所以不太能吃東西，漸漸地變瘦了……但因為身體的特殊扮裝，誰都沒發現我變瘦了呢！」她也透露扮裝團隊很辛苦，她只是坐著而已，讓工作人員不停嘗試出最適合這個角色的扮裝！

「浪花男子」大橋和也首度演老師 直呼小朋友超可愛！卻不敢告知成員

「浪花男子」成員大橋和也在本作中飾演小學老師「等等力小太郎」，這也是他的首部電影作品，第一次飾演老師角色的大橋和也表示：「站在講臺上時，小朋友們都集中視線看著我，真的太可愛了，讓我忘記臺詞！小朋友們私底下也都叫我『小太郎老師』，我真的很開心，當我問他們說有喜歡的人嗎，他們還回答說有，真的好可愛！」

大橋和也還透露一開始並沒有跟「浪花男子」的成員們說自己這次詮釋老師的角色，他笑說：「因為太害羞了，感覺成員們都會很驚訝，所以就沒有先跟他們說。成員們後來也說很期待這部電影，我會帶著大家一起去看電影的！」天海祐希聽了則說自己很想坐在「浪花男子」成員的後方，看看他們一起觀影的模樣！

而對於參演《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》的感想，大橋和也表示：「這部電影不僅教我如何演戲，也教會了我許多關於人生的各種事物。」大橋和也分享首度和中田秀夫導演合作的感想，他表示：「中田導演拍了許多恐怖電影，一開始我心想他會不會是個很恐怖的人，但他個性很爽朗，也很健談，不僅是對於演技方面，也常跟我聊一些私事，像是家裡發生的事，或分享以前是如何拍攝恐怖片的。」

天海祐希大讚大橋和也：是很棒的偶像！大橋和也爆料「女王祐希」超可愛

出道近40年的天海祐希，這次在《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》中首度和大橋和也合作，天海祐希大讚：「大橋和也是很棒的偶像！他的態度很謙虛，很有精神、很活潑，而且還很帥，總能讓拍攝現場氣氛變得很好！我一直在問為什麼這孩子能成長得這麼好，想知道他母親是什麼樣的人、是如何養育他的。」面對天海祐希對自己的讚賞，大橋和也害羞地說這讓他滿頭大汗了。

大橋和也也表示很榮幸能和天海祐希合作，他說：「在電視上看天海前輩演戲時，真的覺得很帥氣。這次和前輩合作時，發現她有許多可愛的地方！」天海祐希聽到後就在一旁開心地要大橋和也多說一點，大橋和也順勢地分享：「前輩飾演『紅子』時的妝容，只要一笑就可能會脫妝，我心想太好了，要努力逗笑前輩，有點想欺負前輩！前輩真的一直笑了，她總是很隨和地跟我們聊天，拍攝第一天她就消除了我的緊張不安。」大橋和也還透露他和天海祐希的第一場對手戲，只拍一次就沒問題了，兩人還開心地一起跳舞，工作人員們也紛紛給予掌聲！奇幻鉅獻《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》9月26日（五）全台上映！

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》天海祐希大讚大橋和也：是很棒的偶像。圖/車庫娛樂提供

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》天海祐希花3小時化老妝，自曝：好像我奶奶。圖/車庫娛樂提供

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》大橋和也爆料「女王祐希」超可愛。圖/車庫娛樂提供

