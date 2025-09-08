《雲在兩千米》威尼斯影展奪冠 超乎想像的沉浸式體驗

第82屆威尼斯影展於台灣時間7日凌晨公布得獎名單，由公視企劃邀請陳芯宜執導，改編自吳明益小說的VR創作《雲在兩千米》從30部來自世界各國的入圍片中脫穎而出，勇奪2025 威尼斯影展沉浸式內容競賽單元(Venice International Film Festival - Venice Immersive competition)的最佳沉浸體驗大獎（Venice Immersive Grand Prize），這是該單元的最高榮譽，也是陳芯宜導演繼《無法離開的人》二度榮獲此獎項。

導演陳芯宜在頒獎典禮上激動表示：「我要感謝小說家吳明益，創作出這麼美麗的故事。《雲在兩千米》是一個關於悲傷、記憶、愛，以及台灣獨特文化的故事，我將自己在電影、劇場與沉浸式創作中的經驗融入這部作品。我們希望能讓觀眾完全走進故事之中，以全新的沉浸式體驗感受這段關於失落與連結的情感歷程。」

2022年，陳芯宜導演於威尼斯影展獲獎後，便接到影集《天橋上的魔術師》公視製作人李淑屏邀約，改編作家吳明益《苦雨之地》小說的短篇《雲在兩千米》為VR創作，歷時兩年的時間，又有機會站在頒獎典禮台上，陳芯宜導演表示感覺非常奇妙，感性說道：「我想感謝我們出色的團隊——特別是製片宋沁諠、VR 總監全明遠、主程式設計師黃郁傑、技術美術林依依，以及技術設計師謝潔明。他們從計畫一開始就一路陪伴著我，沒有他們的付出，這個作品根本不可能誕生。」而原著作者吳明益得知獲獎後也表示：「一個作品成為另一些人的作品，那意味著作品存在著生命力。謝謝陳芯宜導演的團隊，創作出啟發我的新作品。」

《雲在兩千米》自8月27日至9月6日於威尼斯影展十一天的展映，場場爆滿！一票難求！每天一開館，現場就有許多人排隊登記候補，連現場餐館的老闆也跑來，因為他聽到所有人都在談論這部片。而許多體驗完的觀眾及產業人士也給予本片高度的評價：「這個作品完全超出我的想像！」、「我覺得這可能就是電影的未來。」威尼斯影展沉浸式內容競賽單元的共同策展人 Michel Reilhec也表達了觀影時的震撼：「我記得，我和共同策展人Liz在選片階段第一次看完《雲在兩千米》，拿下頭顯，我們看著對方，說不出話來，不約而同地發出『哇』的讚嘆。

陳芯宜所展現的創意，創造了一種處理空間、以空間來講述故事的方法，透過走動探索的方式讓觀眾從身體上就被牽動。透過這些關於導演與空間導演的藝術性手法，她成功地深深觸動了我們的情感。這可能是我們看過最有力道的、關於悲傷的作品之一。」公視節目部經理於蓓華表示，《雲在兩千米》將台灣文學厚度、文化內涵和電影敘事轉化成沉浸科技的新語彙，能夠不分國界的感動來自世界各地的人。

擷取自威尼斯IG：陳芯宜執導《雲在兩千米》榮獲威尼斯影展最佳沉浸體驗大獎。圖/公共電視、行者影像提供

《雲在兩千米》的展場以台灣森林的意象做設計，讓觀眾印象深刻。當體驗者摘下頭顯的那一刻，展場也會播放臺灣森林夜晚的聲音，更有電影專屬味道的香氛卡作為觀影禮，讓觀眾從進展間到體驗完成有一個完整的沉浸感。而本次特別打造電影專屬香氛的品牌「HANSCHIU 瀚思」調香師 Hans 說到，這次的香味設計，像是把一段台灣山林的空氣「摺疊」進香氛片裡，讓威尼斯影展的觀眾即使身在遠方，也能藉由氣味短暫地「走進台灣山裡」。調香師 Hans：「這張香氛片，不只是嗅覺的瞬間刺激，而是一場能在展演後的 2～3 天內，持續與觀者對話的時間經驗。」

《雲在兩千米》VR由公共電視及行者影像出品及製作，高雄市電影館、三餘創投聯合出品，並由德國Reynard Films聯合製作，獲得德國FFF Fund 與 SLM Fund 支持。本片改編自吳明益小說《苦雨之地》中的同名短篇，故事描述律師關在妻子意外過世之後，無意間發現妻子遺留的未完成小說，因為思念與好奇，關循著妻子的文字，走進妻子的潛意識，也走進台灣的山林。在其中，記憶、現實和神話交錯，界線逐漸模糊，展開了一段重新連結、尋找與療癒的旅程。本片也入圍於上週公佈的2025高雄電影節 XR 沉浸式影像大展「XR DREAMLAND」國際競賽單元，在10月就能和台灣觀眾見面！

《雲在兩千米》現場場佈照。圖/公共電視、行者影像提供

《雲在兩千米》現場觀眾體驗照。圖/公共電視、行者影像提供

《雲在兩千米》現場觀眾體驗照。圖/公共電視、行者影像提供

威尼斯官方Astrea提供：《雲在兩千米》紅毯照，左起本片製片宋沁諠、導演陳芯宜。圖/公共電視、行者影像提供

威尼斯官方直播截圖：《雲在兩千米》榮獲威尼斯影展最佳沉浸體驗大獎。圖/公共電視、行者影像提供

威尼斯官方直播截圖：陳芯宜執導《雲在兩千米》榮獲威尼斯影展最佳沉浸體驗大獎。圖/公共電視、行者影像提供

《雲在兩千米》。圖/公共電視、行者影像提供