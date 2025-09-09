《28年毀滅倒數：人骨聖殿》預告釋出進化感染者對決骨廟邪教

恐怖驚悚神作系列《28年毀滅倒數》，震撼推出續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》首支預告，即將在2026年1月再度捲起末日風暴。作為系列的二部曲，《28年毀滅倒數：人骨聖殿》(28 Years Later: The Bone Temple)帶領觀眾直視人性毀滅的煉獄，感染者的威脅和倖存人類的邪惡，在這集中將達到衝突的最高潮。

在重啟這部風靡全球的恐怖系列之後，奧斯卡金像獎最佳導演丹尼鮑伊，將執導筒傳給備受矚目的新銳導演妮亞達科斯塔，轉而擔任製片繼續為電影奉獻靈感。才華洋溢的妮亞達科斯塔年僅35歲，在2021年以恐怖片《糖果人》一鳴驚人，大膽創新的手法嚇壞全世界的觀眾，更獲得漫威的青睞邀請執導《驚奇隊長2》。這次她又回到最熟悉的驚悚恐怖路線，期待帶來更驚世駭俗的末日世界。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇本同樣由奧斯卡金像獎提名編劇艾力克斯嘉蘭操刀，繼續打造峰迴路轉又震撼駭人的故事，導演妮亞達科斯塔也對劇本讚譽有加：「拍攝《28年毀滅倒數》續集是我製作電影以來最棒的經歷之一，我在拍《糖果人》和《驚奇隊長2》時遇到的一個問題，就是缺少真正紮實的劇本，這種情況讓整個拍攝過程陷入混亂。但當艾力克斯嘉蘭把劇本交到你手上時，你的反應就是：『太棒了！』你幾乎不需要做任何修改。」不過妮亞達科斯塔也坦承她還是稍微調整了一下劇本：「我基本上就是要求多一點感染者啦哈哈，那算是我最大的貢獻了！」

在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》最新預告中，旁白引用自英國科幻小說作家亞瑟克拉克在BBC 節目《Horizon》中的預言，這位撰寫過《2001太空漫遊》等科幻鉅作的大師，談到未來必將精彩但難以預見，但這也是預測最迷人的地方，同時反思人類歷史演進所帶來的毀滅，呼應預告片中近乎野蠻的社會文明。究竟是感染者的進化將世界帶向煉獄，還是人性的黑暗敲響末日的喪鐘？《28年毀滅倒數：人骨聖殿》2026年1月16日（週五）信恐懼得永生。

