《他們將化作塵埃》晚年飽受病痛折磨 我想有尊嚴地離去

天下無不散的筵席，但我仍繼續前進

獲2024多倫多國際影展競賽單元首獎

《他們將化作塵埃》(They Will Be Dust)故事講述，克勞蒂亞曾是舞台上最閃耀的一顆星，卻也面臨了年老後疾病的侵襲。飽受病痛折磨的她，最後的心願是到瑞士進行安樂死。事業與感情上的長期伴侶法拉菲爾決定為兩人舉行一場婚禮。意外得知兩人秘密的小女兒卻在婚禮上拋出一顆震撼彈，比起克勞蒂亞選擇善終計劃，不忍讓她獨自離開人世的法拉菲爾，也將前往瑞士、一起共赴黃泉的消息更令人唏噓。不顧子女的反對，兩人克服萬難，來到美麗如畫的瑞士，回憶著曾經的美好人生，對過往一齣又一齣的劇作一起如數家珍，雖然也有遲疑，但…他們將化作塵埃。

台灣電影《女兒的女兒》為去年唯一入圍多倫多國際影展主要競賽「站台」單元的亞洲片，張艾嘉更拿下該單元「榮譽提及獎」（第二名），而本片《他們將化作塵埃》則以傑出的藝術表現獲得競賽單元的首獎。

西班牙、智利 國寶級演員同台飆戲，大膽直視「死亡」

大膽又新穎！優美音樂與舞蹈演繹人生最華麗、真摯的謝幕

本片為西班牙名導卡洛斯馬奎斯馬歇最新力作，集結西班牙、智利國寶級演員安琪拉摩琳娜、阿爾佛萊德卡斯特羅共同演繹一對靈魂、事業愛侶，他們一生活躍於舞台，在人前永遠光鮮閃耀，面對即將到來的人生終章，他們該如何以最華麗的方式謝幕？

對於有幸與兩位傳奇演員合作，導演卡洛斯表示，選角可說是這部電影的關鍵，「他們一個熱情如火，一個深沉內斂，這兩個角色可說是兩種截然不同的調性，但如此不同調的他們卻始終緊緊相依，攜手面對即將失去舞台、失去生命、失去彼此的恐懼，最終牢牢接住彼此。」

本片片名取自巴洛克詩人弗朗西斯科德克維多的一句詩詞「終將化作塵埃，但仍是愛中之塵埃。」故事圍繞著病痛纏身，一心前往瑞士進行安樂死的妻子，以及不忍讓妻子獨自離去，不顧子女反對堅持與妻子共赴黃泉的丈夫展開，「兩人的決定究竟是愛還是瘋狂？」成了貫穿全片的大哉問。

《他們將化作塵埃》。圖/天馬行空提供

片中穿插多段精緻炫目的現代歌舞演出，以前衛大膽的方式，打破電影與歌舞劇、現實與虛幻等多重界線，帶領觀眾直視人人都不可避免的死亡。極具畫龍點睛效果的配樂由作曲家瑪麗亞阿納爾操刀，導演卡洛斯表示兩人合作過程中一直密切討論著每一個環節，歷經好幾個月的溝通修改才完工，「瑪麗亞有時會在工作室直接即興演唱，我們再立即修改或重寫歌詞。有時我也會告訴她我設想的場景，並為歌曲設定一個結構，然後她就會在第二天帶著初版和我討論。」

最終的音樂成品也成功為這對老夫妻內心世界的失序與混亂，營造了更豐滿立體的形象。不論是醫護人員與病患極具張力的拉扯搏鬥之舞，還是女兒與母親在花圃隨著路上園丁們跳起的活力熱舞，都讓觀眾一邊因歌舞表演的誇張荒誕感會心一笑，一邊因理解人物內心的悲傷與恐懼而有所共鳴。導演卡斯洛直言，「我相信音樂和舞蹈可以把人帶到語言無法形容的地方，可以讓我們更客觀地看見死亡是怎麼一回事。」

《他們將化作塵埃》。圖/天馬行空提供

導演 卡洛斯馬奎斯馬歇Carlos Marques-Marcet

1983年生於西班牙巴塞隆納，2006年畢業於龐培法布拉大學，主修影視傳播。後來憑藉獎學金移居洛杉磯，在加州大學洛杉磯分校攻讀電影導演碩士學位。他的第四部短片《Udol》被《電影筆記》評選為2008年度最佳短片。2014年發表首部劇情長片《10,000公里的戀愛》，該片讓他榮獲哥雅獎最佳新導演獎，並且在國際影壇受到熱烈討論。

2018年再以《我的女朋友男朋友》榮獲高第獎最佳非加泰隆尼亞語電影。《我們將化作塵埃》是卡洛斯的最新作品，同樣獲得國際各大影展關注，接連入圍多倫多電影節、羅馬電影節，並風光入圍2025年高第獎最佳影片等14項大獎。

《他們將化作塵埃》。圖/天馬行空提供

《他們將化作塵埃》。圖/天馬行空提供

《他們將化作塵埃》。圖/天馬行空提供

《他們將化作塵埃》。圖/天馬行空提供