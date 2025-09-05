《大競走》高壓刺激超越《飢餓遊戲》源自史蒂芬金筆下的生存競賽

《大競走》超寫實爆頭片段太暴力遭YouTube審查

改編自史蒂芬金同名小說的《大競走》（原文片名：The Long Walk）即將在台上映，本片由《飢餓遊戲系列》名導法蘭西斯勞倫斯執導，試映後於北美獲得壓倒性好評。《大競走》致力還原小說中的殘酷描寫，連導演都直呼緊張度更勝《飢餓遊戲》，高壓刺激的程度，甚至讓北美試映會的觀眾心率從70飆升至200 bpm，相當於戰鬥機飛行員抵抗9G重力的情況！日前釋出的精采片段也因為爆頭內容過於暴力驚悚而遭YouTube審查，設下觀看年齡限制。

《大競走》故事描述一群青少年在每年一度的比賽「大競走」中行走著，規則很簡單，他們必須保持一定的速度步行，超速或停下來將會收到警告，當累積滿三次警告就會領到「罰單」——也就是遭到擊斃。這項比賽沒有終點線，直到產生最終的勝利者才算結束，想要活命只能一直走下去……。《大競走》9月12日與全美同步上映。

《大競走》匯集了好萊塢備受期待的新生代演員陣容，對這群年輕人而言本片不僅考驗他們的演技，同時也挑戰他們的體能。以《異形：羅穆路斯》人造人「安迪」一角大放異彩的大衛榮松，這回在《大競走》飾演主角蓋瑞提的知心好友——彼得麥克菲，分享了自己日行幾萬步的心得：「我們一天至少走15英里（24公里），一方面當然很辛苦，但也像夢一樣，能全心投注在某件事情上很有趣也很開心。」

而飾演「史戴本」的加勒特沃寧則回憶起一項令人愉快的傳統，當演員們的角色在電影中「死期」到來並被淘汰出局時，助理導演們會在他們休息的拖車綁上氣球，並送出徽章：「我們可愛的助理導演會為我們製作寫著『忌日快樂』的徽章，在片場把這些徽章交給（劇中死亡的）演員。」沃寧表示自己有時候會忌妒解脫的男孩：「因為我知道明天醒來、看見太陽，我們就得再次上路了。」但也說密集的拍攝行程和體能考驗，讓這群年輕演員培養出愈加茁壯的革命情感：「（氣球和徽章）就像是一種慶祝，慶祝我們完成了一段漫長的旅程。」

《大競走》。圖/車庫娛樂提供

《大競走》編劇是史蒂芬金鐵粉：「這本書落入不對的人手中可能會被閹割」

有「故事之王」美稱的史蒂芬金著作等身，眾多小說都被改編成為影視作品，影響了無數文壇後進，《大競走》編劇JT莫納（JT Mollner）就是其一。莫納回憶自己七歲時，曾因閱讀史蒂芬金的《魔女嘉莉》而被校長訓話：「我從小就愛看書，《魔女嘉莉》是我讀的第一本成人小說。」在母親的支持下，莫納持續閱讀的習慣。他注意到自己所寫的散文和劇本中，偶爾會看到史蒂芬金的影子，對這位大師抱持著深深敬意，這次接下改編《大競走》的重任除了忠於原著的壓力外，也不乏圓夢的興奮感：「有時候，為別人寫劇本的想法就像一場惡夢；但這次卻像一場美夢。」

「我們想一路走下去，我知道史蒂芬金希望我們一路走下去；獅門影業也希望我們一路走下去。如果這本書落入不對的人、製片廠或製作人之手，它可能會被閹割、失去該有的獠牙。」莫納身為史蒂芬金鐵粉，力求電影原汁原味地呈現《大競走》書中精神：「我們想保留史蒂芬金原著的DNA和精髓。儘管他當時寫的是特定的東西，但我覺得這種相關性是跨時代的。關於美好、愛情和友誼的故事，以及絕望和恐懼的殘酷。」莫納表示時至今日《大競走》仍具有很強的現實寓意，對威權主義和社會權力，以及達成某些任務就能獲得財富的承諾進行了大量探討：「任何人都會寫，但並非所有人都能做到。」

《大競走》。圖/車庫娛樂提供

馬克漢米爾遇到史蒂芬金變迷弟，期待「上校」成為萬聖節常客

除了編劇JT莫納外，飾演「少校」的馬克漢米爾也是史蒂芬金的粉絲，在訪談中對於金的作品總能侃侃而談。今年《大競走》於多倫多影展首映時，馬克漢米爾就坐在史蒂芬金旁邊，他表示自己外表裝沒事，但其實難掩內心激動之情：「對，我有機會見到史蒂芬金本人，我得克制每寸肌肉才能盡量不表現得像個迷弟，我跟他打招呼，他抬頭看到我便大喊『少校！』」追星成功的經歷讓漢米爾相當興奮。

這次為了在《大競走》中化身鐵血「少校」，馬克漢米爾剃了顆軍人頭，並戴上帽子和墨鏡，樹立鮮明形象，讓訪談的主持人忍不住表示：「我已經可以想像人們身穿這身造型參加萬聖節活動了。」漢米爾也笑著說他樂見其成。《大競走》9月12日全台上映。

《大競走》。圖/車庫娛樂提供

